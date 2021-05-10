البرلمان يناقش مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية .. اليوم

تستأنف لجان البرلمان نشاطها اليوم الإثنين، حيث تناقش لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، لقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستعراض أبرز ما تضمنته مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان من نتائج مستهدفة.



لجنة الخطة والموازنة



فيما تناقش تناقش لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان أمس ، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف العامة ، والتي تقضي بفصل متعاطي المخدرات.

ومن المقرر أن يستكمل البرلمان، الانعقاد ، لاستكمال مناقشة ما ورد في جدول الأعمال.

يذكر أن المجلس أرجأ الموافقة النهائية على مشروع قانون الوظائف العامة في شأن فصل متعاطي المخدرات لجلسة قادمة.

ويستكمل المجلس اليوم جدول الأعمال، من تعديل قانون العقوبات في شأن منع التصوير بالمحاكم أثناء نظر القضايا الجنائية.