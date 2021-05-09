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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسامة الأزهري: قرأت عشرات النماذج التاريخية التي تتشابه مع نماذج عايشتها على أرض الواقع

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهرى، إن  سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه، كان لديه عقل قادر على أن يرى كل ما حوله ويحلل كل الأشياء وكان يتسم بالتقمص مع الخيال الفائق.

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وأوضح الازهري خلال برنامجه على  دى أم سى، أنه  عكف مدة كبيرة على قراءة المقريزى والجبرتى والكامل وعدد من كتب التاريخ، والتى استفاد منها، حيث انفتحت المجتمعات في علقه، وقرأ عشرات النماذج التي تتشابه من نماذج عاشيها على أرض الواقع.

وأضاف خلال برنامج رجال حول الرسول، المذاع على قناة، أن دراسة التاريخ لها أثر عجيب، حيث إنه لابد من الفقيه بدراسة واسعة من التاريخ، كما أن الفقه والتاريخ لا ينفصلان لأن الفقيه عقل التاريخ والتاريخ تطبيق للفقه.

 

وفى حلقة سابقة، قال الأزهري إن سيدنا على بن أبى طالب كان هو المرجوع إليه في الفتوى والقضاء ومسلم رأيه في الخلاف، حيث قالت السيدة عائشة رضى الله عنها "من أفتاكم بصوم عاشوراء"، فقالوا على، فقالت "أما إنه أعلم الناس بالسنة"، موضحا أن القضاء يحتاج إلى نفسية شديدة الصبر والتحمل والسعة والحلم على الناس، وشديدة الفطنة لصور التحايل عند الناس، ونفسية شديدة القوة حتى يقنع بها الناس ويرضخون للحكم.
 

أسامة الأزهري قراءة المقريزى كتب التاريخ سيدنا على بن أبى طالب دراسة التاريخ

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