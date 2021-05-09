كواليس نسل الأغراب .. ملك زاهر تشارك جمهورها صورة جديدة

نشرت الفنانة ملك احمد زاهر صورة لها من كواليس مسلسل “نسل الأغراب”، وذلك من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ملك زاهر مرتدية فستان ابيض نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور".

وتشارك ملك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.