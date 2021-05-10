4 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل في سطح فندق شهير بطنطا.. فيديو

اخماد نيران الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل بنحو ٥ سيارات مطافئ إضافية مدعومة بقوات الحماية المدنية في السيطرة وإخماد نيران حريق سطح مشترك بين برج فندق شهير وبرج أخر بطنطا إثر حدوث ماس كهربائي مما تسبب في إلتهام محتوياته دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح .





كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ إلي شرطة النجده يفيد بإندلاع وحدة سكنية مخصصة للأسانسير اعلي مبني يحوي فندق شهير بدائرة القسم .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بعدد ٣ سيارات مطافئ لإخماد النيران وتم السيطرة علي الموقف .

كما تم الدفع ب٥ سيارات مطافئ وتم السيطرة علي الحريق وإخماد نيرانه دون وقوع ضحايا .

وأفادت التحريات الأمنية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بغرفة الأسانسيرات دون وقوع خسائر في الأرواح .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بندب خبراء من الأدلة الجنائية لمعاينه موقع الحريق.

دفعت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل بنحو ٥ سيارات مطافىء إضافية مد

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