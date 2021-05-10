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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 حيل لعلاج خل الهرمونات دون أدوية

صدى البلد

إذا كنت تعانى من خلل الهرمونات  يحتاج جسمك إلى دهون صحية مثل أوميجا 3 إليك فيتامينات ومعادن تحتاجين إدخالها إلى نظامك الغذائى وفقا لموقع 

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1. أوميجا 3


نعم ، يجب تجنب الأطعمة ذات الدهون المشبعة قدر الإمكان. ومع ذلك ، يحتاج جسمك إلى دهون صحية مثل أوميجا 3 حتى تعمل خلاياك بشكل صحيح. 

إذا لم تحصل على ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، فقد ينخفض ​​إنتاج الهرمونات لديك ويسبب اختلالًا في التوازن. 

تحتاج النساء على الأقل 1.1 جرام من أوميجا 3 يوميًا. يمكنك الحصول على هذه الفيتامينات بشكل طبيعي عن طريق تناول الجوز أو الأسماك الدهنية أو بذور 

الكتان أو بذور الشيا.

 

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2. فيتامين د


إحدى الطرق التي يحصل بها الكثير من الناس هى تناول جرعات فيتامين د  عن طريق استهلاك منتجات الألبان والخضروات ذات الأوراق الداكنة  فإذا كنت تريد عظامًا وأسنانًا قوية وصحية \ي

 توصي مقالة نشرتها Mayo Clinic بالحصول على ما لا يقل عن 600-800 وحدة  منه يوميًا.

3. الزنك


يعتبر الزنك معدنًا أساسيًا ، وتحتاجين إلى كمية محددة للحفاظ على الخصوبة و تنظيم دورات الطمث وهرموناتك فإذا كنت تستخدمين وسائل منع الحمل أو لديك مشاكل معينة في الجهاز الهضمي ، فقد تكون مستويات الزنك لديك منخفضة جدًا. 

4. فيتامين ب 12
 

فيتامين ب 12 يساعد  فى منحك الطاقة و تعزيز وظائف المخ مثل الذاكرة وتعلم مفاهيم جديدة  فقد يكون خطر نقص فيتامين ب 12 أعلى من أولئك الذين يتناولون اللحوم.

 يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 بشكل طبيعي فقط من اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا تناول الخضروات المدعمة بفيتامين B12 ومنتجات بدائل اللحوم.

عندما تكون مستويات B12 منخفضة للغاية ، ستشعر بالضعف والتعب طوال الوقت. يوضح مقال نشرته Mayo Clinic أن كمية B12 الموصى بها للبالغين هي 2.4 ميكروجرام. إذا كانت هرموناتك غير متوازنة ومستويات B12 لديك منخفضة .

 

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