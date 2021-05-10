4 حيل لعلاج خل الهرمونات دون أدوية

إذا كنت تعانى من خلل الهرمونات يحتاج جسمك إلى دهون صحية مثل أوميجا 3 إليك فيتامينات ومعادن تحتاجين إدخالها إلى نظامك الغذائى وفقا لموقع

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1. أوميجا 3



نعم ، يجب تجنب الأطعمة ذات الدهون المشبعة قدر الإمكان. ومع ذلك ، يحتاج جسمك إلى دهون صحية مثل أوميجا 3 حتى تعمل خلاياك بشكل صحيح.

إذا لم تحصل على ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، فقد ينخفض ​​إنتاج الهرمونات لديك ويسبب اختلالًا في التوازن.

تحتاج النساء على الأقل 1.1 جرام من أوميجا 3 يوميًا. يمكنك الحصول على هذه الفيتامينات بشكل طبيعي عن طريق تناول الجوز أو الأسماك الدهنية أو بذور

الكتان أو بذور الشيا.

2. فيتامين د



إحدى الطرق التي يحصل بها الكثير من الناس هى تناول جرعات فيتامين د عن طريق استهلاك منتجات الألبان والخضروات ذات الأوراق الداكنة فإذا كنت تريد عظامًا وأسنانًا قوية وصحية \ي

توصي مقالة نشرتها Mayo Clinic بالحصول على ما لا يقل عن 600-800 وحدة منه يوميًا.

3. الزنك



يعتبر الزنك معدنًا أساسيًا ، وتحتاجين إلى كمية محددة للحفاظ على الخصوبة و تنظيم دورات الطمث وهرموناتك فإذا كنت تستخدمين وسائل منع الحمل أو لديك مشاكل معينة في الجهاز الهضمي ، فقد تكون مستويات الزنك لديك منخفضة جدًا.

4. فيتامين ب 12



فيتامين ب 12 يساعد فى منحك الطاقة و تعزيز وظائف المخ مثل الذاكرة وتعلم مفاهيم جديدة فقد يكون خطر نقص فيتامين ب 12 أعلى من أولئك الذين يتناولون اللحوم.

يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 بشكل طبيعي فقط من اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا تناول الخضروات المدعمة بفيتامين B12 ومنتجات بدائل اللحوم.

عندما تكون مستويات B12 منخفضة للغاية ، ستشعر بالضعف والتعب طوال الوقت. يوضح مقال نشرته Mayo Clinic أن كمية B12 الموصى بها للبالغين هي 2.4 ميكروجرام. إذا كانت هرموناتك غير متوازنة ومستويات B12 لديك منخفضة .