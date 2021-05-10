حسين الشحات: لدي عرضًا من صن داونز.. وعروضا أخرى من السعودية
تحدث حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عن مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
الشحات خرج في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"أنا مستمر في النادي الأهلي، لكن إذا قرر النادي الاستغناء عنيّ سأرحل".
وعن موقفه من الانتقال للزمالك أو الجلوس في منزله، رد :"أقعد في البيت، الزمالك طبعًا نادي كبير وله كل الاحترام".
الشحات كشف أيضًا خلال تصريحاته :"لدي عرضًا من صنداونز، وأيضًا عروض من السعودية والإمارات لكن لن أكشف عن الاسماء".
وتابع الشحات تصريحاته :"أنا مركز في شغالي، وتخصلت من الضغوط من بدري، ولدي الكثير لكي أقدمه للنادي في الفترة المقبلة".