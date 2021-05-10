تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إدارة مباراة الأهلي والزمالك المقرر غدا لها في الأسبوع الحادي والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، إلى الحكم الدولي أمين عمر.

وضم طاقم الحكام كلا من أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه يوسف البساطى وهانى عبد الفتاح مساعدين، وأحمد الغندور حكما رابعا، ومحمود عاشور حكما لتقنية الفيديو، ومحمود بسيونى حكم مساعد فيديو.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة وله مباراتين مؤجلتين. وكان الأهلي قد حسم مباراة الدور الأول باستاد القاهرة بالفوز 2-1.

كما تحدث ابراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك عن مصير باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.



وقال ابراهيم عبد الله في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "اتمنى بكرة ملاقيش في الماتش 500 فرد موجود، في كشف بالسماح لـ 25 فرد من كل نادي فقط".



وتابع: "مصير كارتيرون مع الزمالك غير مرهون مهما كانت نتيجة مباراة القمة".



وأضاف ابراهيم عبد الله: "إن شاء الله هنكسب الأهلي بكرة واللعيبة مصممة ان الدوري يكسبوه من غير مساعدات حكام وبعرقهم".