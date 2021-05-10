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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة

سماع دوي صافرات الإنذار
سماع دوي صافرات الإنذار

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، عن سماع دوي إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

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وقالت إن إطلاق صافرات الإنذار جاء عقب إطلاق رشقة من الصواريخ باتجاه قطاع غزة، باتجاه الأراضي المحتلة.

وأوضحت القناة 12 العبرية، أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، أعرب الامين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، اليوم الإثنين، عن قلقه العميق تجاه الأحداث في القدس الشرقية المحتلة.

ودعا إسرائيل بالتوقف عن عمليات إخلاء وهدم المنازل في القدس وممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام حرية التجمع السلمي

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قصفا على موقعين في رفح الفلسطينية، وبيت لاهيا بقطاع غزة، وسط استمرار للأحداث في القدس.

ومن ناحية أخرى، قال البيت الأبيض في بيان عاجل له، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أعرب عن قلقه الشديد إزاء احتمال طرد أسر فلسطينية من منازلها بالقدس الشرقية.

أضاف البيان: "مستشار الأمن القومي الأمريكي يعبر لنظيره الإسرائيلي عن قلقه العميق إزاء المواجهات العنيفة في القدس واحتمال تهجير أسر فلسطينية من منازلها".

ومساء الأحد، أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد جلسة طارئة يوم الإثنين لبحث التوترات المتزايدة في القدس الشرقية حول المسجد الأقصى.

وقال دبلوماسيون إن ما يقرب من ثلثي الدول الأعضاء في المجلس، البالغ عددها 15 طلبت عقد هذه الجلسة. وهذه الدول هي تونس وإيرلندا والصين وإستونيا وفرنسا والنرويج والنيجر وسانت فنسنت وجزر جرينادين وفيتنام.

وصباح الأحد، قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده لها الحق في البناء بالقدس، مشددا : "هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل فعله".

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأحد، والذي شدد فيه قائلا: "نحن أيضا لدينا الحق في بناء القدس والبناء فيها، هذا ما فعلناه، وهذا ما سنواصل فعله".

وكانت الرئاسة الفلسطينية قد رفضت تصريحات نتنياهو، وشددت على أن عمال البناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة تخالف قرارات الشرعية الدولية، وتتناقض قواعد القانون الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، إن "القدس ومقدساتها أكبر منهم جميعا، والنصر الذي تحقق على يد أبناء شعبنا البطل في القدس وفي باقي أماكن تواجده لن يتم المساومة عليه، وأن شعبنا الفلسطيني قادر على الحفاظ على الراية، ولن تكسر إرادته وعزيمته ولم ولن يهزها أي عدوان".

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