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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين 10-5- 2021

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الإثنين 10 -5- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 3.5  جنيه للكيلو

البصل بـ 4  جنيهات للكيلو

البطاطس 3 للكيلو

الفاصوليا تسجل 5 جنيهات للكيلو

 

الجزر  بـ 4 جنيهات للكيلو

فلفل رومي 4 جنيهات لليكلو

الخياربـ 4  جنيه للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال  4 جنيهات
الجوافة 7 جنيهات
الفرولة 7 جنيهات.


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.
 

اسعار الخضراوات أسعار الخضراوات والفاكهة الفاكهه أسعار الخضراوات اليوم

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