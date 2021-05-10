طاجن جمبري بالكريمة.. بالوايت صوص والبشاميل والموتزاريلا

طاجن جمبري بالكريمة من أفضل طرق تقديم الجمبري، لذلك يمكن أن تتعلمي طريقة عمل طاجن جمبري بالكريمة بطرق مختلفة .

طاجن جمبري بالوايت صوص

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة ولذيذة يمكن أن تقدمي طاجن جمبري بالوايت صوص علي سفرتك

مقادير طاجن جمبري بالوايت صوص

كريمة الجبنة، بدرجة حرارة الغرفة

ـ 1 كوب من جبنة الموزاريللا، مقطعة

ـ 1 كوب من الساور كريم

ـ نصف كوب من المايونيز

ـ نصف كوب من جبنة البارمجيان، مبشورة

ـ 4 ملعقة كبيرة من فتات الخبز الجاف ( الكعك المطحون)

ـ ملح خشن

ـ 2 ملعقة كبيرة من الزبدة غير المالحة + 1 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة غير المالحة

ـ 500غ من الجمبري الكبير المقشر، بدون عروق، مقصوص الذيل، مقسم لقطع 6 ملم.

ـ 6 فص ثوم، مشرح بشكل رقيق

ـ رشة كبيرة من الفلفل الأحمر المهروس

ـ نصف كوب من أوراق البقدونس، مفروم ناعم

ـ 1 ملعقة صغيرة من قشر الليمون

ـ شرائح من الخبز للتقديم



طريقة طاجن جمبري بالوايت صوص

جهزي الرف الأعلى في الفرن وحضري الحرارة على درجة 190 C.

اضربي كريمة الجبنة، الموزاريللا، الساور كريم، المايونيز، البارمجيان، 2 ملعقة كبيرة من فتات الخبز ونصف ملعقة صغيرة من الملح في وعاء كبير بالميكسر الالكتروني على سرعة متوسطة - عالية حتى يصبح المزيج ناعماً، غطيه وضعيه في الثلاجة حتى وقت خلط الجمبري.

أذيبي 2 ملعقة كبيرة من الزبدة في مقلاة كبيرة على نار هادئة - متوسطة. أضيفي الجمبري، الثوم، ربع ملعقة صغيرة من الملح وشرائح الفلفل الأحمر، واطهي الخليط مع التحريك باستمرار حتى يبدأ لون الجمبري بالتحول إلى الوردي لنحو دقيقتين، ابعدي المقلاة عن النار واتركي الجمبري يبرد بالكامل.

في هذه الأثناء، اخلطي البقدونس، 2 ملعقة كبيرة المتبقية من فتات الخبز و1 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة، قشر الليمون ورشة من الملح في وعاء صغير.

حركي الجمبري، والصوص وخليط كريمة الجبنة معاً ليختلطوا، انقليهم إلى طبق فرن ( يمكن وضع التغميسة وخليط فتات الخبز في الثلاجة طوال الليل منفصلة عند هذه المرحلة) رشي خليط فتات الخبز فوق التغميسة، واخبزيها حتى يصبح الصوص ساخناً وتتشكل الفقاعات لمدة 15 - 20 دقيقة، اقلبي الفرن الى الشواية واطهيه حتى يحمر الوجه لـ 1 - 3 دقيقة، اتركيه يستريح لعدة دقائق ثم قدميه ساخناً مع الخبز وبهذا تكوني قدمتي طاجن جمبري بالوايت صوص



طاجن جمبري بالبشاميل

يعشق الكثير الجمبري خصوصا اذا كان ممزوج بصوص البشاميل ولذلك نقدم لكي طريقة عمل طاجن جمبري بالبشاميل

مقاديرطاجن جمبري بالبشاميل

- 1 طماطم، مقشَرة ومقطَعة مكعبات صغيرة

- 2 البصل الأخضر، مفروم (الجزء الأبيض منها فقط)

- 2 ملعقة كبيرة كريما جاهزة

- 1 فص ثوم، مقطَع

- 1/2 فلفل صفراء، مقطعة قطعا صغيرة

- 175 جرام جمبري مسلوق منظَف ومقشَر

- 1 ملعقة صغيره زبدة

طريقة تحضير طاجن جمبري بالبشاميل

تمزج المكونات مع بعضها البعض ثم توضع في صينية خاصة بالفرن.

لتحضير الصلصة، تذوَب الزبده، يضاف إليها الدقيق ثم يسكب الحليب رويدا مع

التحريك المتواصل حتى يذوب الدقيق كليا في الحليب، ثم يرفع القدر عن النار.

تضاف الجبنة المبروشة الى الصلصة وتسكب الصلصة فوق الجمبري .توضع الصينية في الفرن على حرارة 200 د م (400 ف) لمدّة 10 الى 15 دقيقة أو حتى يستوي الجمبري ويصبح وجه الصينية ذهبي اللون



جمبري بالكريمة البيضاء

مقادير جمبري بالكريمة البيضاء

كيلو جمبري كبير مقشر

ملح وفلفل

ثوم مفروم

بقدونس مفروم

زيت زيتون

عصير ليمون

كريمة

دقيق

زبدة



طريقة تحضير جمبري بالكريمة البيضاء

* سيحى الزبدة و تبلى الجمبرى بملح وفلفل



* شوحى الثوم و القدونس و يقلبوا جيدا مع الجمبرى



* ضيفى عصير اللبمون و الكريمة و استمرى فى التقليب ثم يرفع قى طاجن الفرن و يدخل حتى يحمر لونه و يقدم بالهنا





روبيان بالكريمه والجبن

تعد طريقة روبيان بالكريمة والجبن من افضل تقديم الاطباق البحرية ولذلك نقدم لكي اسهل طريقة لعمل روبيان بالكريمه والجبن

مقادير روبيان بالكريمه والجبن

روبيان منظف و مقشرعلبة قشطة كريمة 3 فصوص ثوم مفرومة قطعة زنجبيل مفروم كمون 3 ملاعق ورشستر صوص 3 ملاعق ماسترد صوص ملح فلفل اسود بقدونس مفروم 3 ملاعق زبدة ارز للتقديم



طريقة تحضيرروبيان بالكريمه والجبن



* نضع الزبدة في طاسة على النار مع الثوم و الزنجبيل و نضيف عليهم الجمبري

* نقلب تقليب سريع مع اضافة الورشيتسر و المستردة و الكمون و الملح و الفلفل الاسود

* نضيف البقدونس و نقلب على نار عالية ثم نضيف الكريمه مع القشطة

* نقلبها و نتركها على نار هادئة لمدة 3 دقائق و يقدم مع الأرز



