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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز سداد الزكاة عن المتوفى؟.. الإفتاء توضح

هل يجوز سداد الزكاة
هل يجوز سداد الزكاة عن المتوفى؟

هل يجوز سداد الزكاة عن المتوفى؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز سداد الزكاة عن المتوفى.

هل يجوز سداد دين أخي من زكاة مالي؟

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أنه لا يجوز إخراج الزكاة لأبناء العم أو الأخ المقتدرين ماديا حتى ولو كان هذا لتحسين مستوى المعيشة أو التعليم لديهم، لافتا الى أنه لا يجوز إعطاء الأخ من الزكاة لإلحاق ابنه بمدرسة خاصة أو لغات.

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وأضاف خلال برنامج "والله أعلم" المذاع على فضائية الـ "سي بي سي"، أن إخراج الزكاة له ثلاث حدود الأول الكفاف وهو عدم قدرة الشخص على توفير السعرات الحرارية اللازمة للجسم حتى يعيش أما الحد الثاني الكفاية والثالث الكفاءة.

وأوضح المفتي السابق أنه يجوز إعطاء الزكاة للأخ الفقير وليس المقتدر كما يجوز سداد دينه أو فواتير المدرسة بنية الزكاة.

 

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أرسل شخص سؤالا يقول فيه: "أخي يعلم أبناءه في مدارس دولية وهو متعثر عن سداد المصروفات، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟".

ورد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: إذا كان أخوك يجد ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته للحاجات الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء كما هو الظاهر، فلا يجوز أن يعطى من مال الزكاة، لأن الفقير المستحق للزكاة هو من لم يجد قوت يومه وعياله أو من لا مال له ولا كسب.

وأضاف الأطرش لـ " صدى البلد " تعليم الأبناء في المدارس الخاصة أو الدولية ليس من الحاجات التي تدفع فيها الزكاة، وأما مساعدتك أخاك من مال الصدقة توسعة عليه وعلى عياله في الأمور المباحة فأمر حسن، وباب الصدقة واسع وفضلها عظيم، وهي لذي الرحم أولى كما هو معلوم.

سداد الزكاة عن المتوفى الزكاة دار الإفتاء أمين الفتوى فتاوي وأحكام

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