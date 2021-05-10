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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إفطار جماعي لطاقم عمل مسلسل قصر النيل.. دينا الشربيني: هتوحشوني كلكم

صدى البلد

نشرت النجمة دينا الشربيني فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت دينا الشربيني في إفطار جماعي برفقة طاقم عمل مسلسل “قصر النيل" ، وعلقت قائلة : هتوحشوني كلكم .

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل “ قصر النيل ”العديد من الاحداث ، حيث يكشف ممدوح “ محمود البزاوى ” لـ كاميليا ، تفاصيل ماحدث مع منصور السيوفى “ صبرى فواز " .

 

أما سعاد “ ناردين فرج ” فإنها ترفض السفر مع منصور السيوفى الى الخارج ، وتقرر البقاء فى مصر .

 

وقامت عايدة “ ريهام عبد الغفور ” بالذهاب لـ حسين “ محمد حاتم ” وعرضت عليه التعاون سوياً ، حتى وان وصل الامر لزواجهما .

 

أما كاميليا فتذهب الى منصور السيوفى في ى الفيلا ، مما اصابه بالصدمة .

يشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

تتر مسلسل قصر النيل دينا الشربيني طاقم عمل قصر النيل مسلسل “قصر النيل”

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