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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 9 مليون جنيه.. إنشاء كوبريين بمدينة أولاد صقر

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال إنشاء كوبريين بمدينة أولاد صقر بتكلفة 9 مليون جنيه والمنفذين بمعرفة جهاز تعمير سيناء وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

 

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال إنشاء الكوبري المقام أمام النادي الرياضي بمدخل مدينة أولاد صقر بطول 18 متر وعرض 14 متر وبتكلفة 4.5 مليون وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ.

محافظ الشرقية يتفقد محطة مياه سنجها بكفر صقر ويتابع أعمال تطوير محطة القواسم

أوضح المحاسب بدوى الشحات  رئيس مدينة أولاد صقر أن الكوبري يربط مدخل المدينة بالنادي الرياضي والإدارة التعليمية والمحكمة ويساعد علي  تخفيف حدة الزحام بتلك المنطقة الحيوية ، مشيراً إلى  أن نسبة تنفيذ الأعمال بالكوبري وصلت إلي 40 % ومن المتوقع الإنتهاء من كافة الأعمال بالكوبري  ودخوله الخدمة الفعلية نهاية شهر يونيه 2021 .

 

توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إانشاء الكوبري المُقام وسط المدينة بطول 18 متر وعرض 14 متر وبتكلفة 4.5 مليون جنية والرابط بين وسط المدينة والطريق المؤدي إلى شارع المدارس مشدداً على ضرورة  تطبيق الإجراءات الإاحترازية والوقائية خلال تنفيذ الأعمال حفاظاً على صحة وسلامة العاملين بمواقع عملهم.

 

شدد المحافظ علي رئيس المركز بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الاعمال بالكوبري ودخوله الخدمة الفعلية ليعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة.

 

وعلي جانب أخر فقد  تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محطة مياه سنجها بمركز كفر صقر والتي تعمل بطاقة إنتاجية 103 الف م3 / اليوم لخدمة مراكز (كفر صقر- أبو كبير – أولاد صقر ) وذلك في إطار متابعته الدائمة لسير انتظام العمل بمحطات مياه الشرب بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين.

اطمأن المحافظ من مهندس التشغيل على سير انتظام العمل بالمحطة وضغوط المياه وتشغيلها بكامل طاقتها الفعلية لضمان وصول مياه الشرب للمستفيدين وكذلك التأكد من ضخ كميات المياه اللازمة للقري البعيدة والواقعة على أطراف مدينة أولاد صقر والتي تعاني من ضعف وصول المياه اليها نتيجة إجراء أعمال تطوير وصيانة بمحطة مياه القواسم .

وقال المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لديها خطط عمل بديلة لضمان انتظام توافر مياه الشرب للمواطنين ووصولها للقري البعيدة حيث تم الاتفاق على إنشاء محطة مياه فائقة الجوده بمركز اولاد صقر على مساحة ٣٧٠٠م وبطاقه إنتاجيه ٥٠٠٠م٣ في اليوم ومن المتوقع الإنتهاء منها في نهايه الشهر الجاري ، فضلاً عن الإاستفادة من محطات مياه الشرب القريبة وكذلك تجهيز سيارات تابعة للمحافظة محملة بمياه شرب نظيفة وتوصيلها للمواطنين لحل مشكله ضعف وانقطاع المياه .

 

توجه محافظ الشرقية لمتابعة اعمال التطوير والصيانة الجارية بمحطة مياه القواسم بمركز ومدينة أولاد صقر، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 25.3 ألف م3 /اليوم، وجاري العمل علي زيادة طاقتها للقضاء علي ضعف مياه الشرب بقري المركز ولتخفيف الضغط علي محطة مياه سنجها، مشددا علي تكثيف الاعمال ومضاعفة نوبتجيات العمل لسرعه الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير والتي من المقرر الانتهاء منها خلال شهر.

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