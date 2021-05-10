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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 87 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع صرف صحي بقرية الشوافين بأولاد صقر

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرية الشوافين للوقوف على إحتياجات أهالي القرية وتوفير الحلول اللازمة لمشكلة إنقطاع وضعف وصول مياه الشرب لمنازلهم مؤكداً أنه سيتم التغلب علي تلك المشكلة فور الإنتهاء من إنشاء محطة مياه رر والتي ستعمل بطاقة إنتاجية 51 ألف م3 / يوم بتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه ومن المقرر إفتتاحها يونية 2021 لينتهي بذلك ضعف وصول مياه الشرب لمنازل القرية.

 

وتفقد محافظ الشرقية أعمال انشاء مشروع صرف صحي متكامل بالقرية والمُقام بتكلفة 87 مليون و 500 ألف جنيه وقدم المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع شرحاُ تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع ، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ شبكات انحدار بطول 18 كم بنسبة تنفيذ 74 % وخطوط طرد بطول 2.5 كم بنسبة تنفيذ 90 % بالإضافة الي إقامةمحطة رفع صرف صحي بنسبة تنفيذ 86 % ومن المقرر الانتهاء منه ودخوله الخدمة  نهاية يوليه القادم.

 

شدد المحافظ على المحاسب بدوي الشحات رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اثناء تنفيذ الاعمال للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.

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وأثناء تواجده كلف المحافظ ، رئيس مركز ومدينة أولاد صقر بتوفير سيارات المياه للمواطنين بقرية الشوافين  بصفه مستمرة للتغلب على مشكله إنقطاع وضعف وصول المياه إلى منازلهم خاصه في فصل الصيف.

 

وعلي جانب أخر فقد تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى أولاد صقر المركزي للإطمئنان على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي وللمترددين علي المستشفى ولمتابعة إنتظام سير العمل بها والتأكد من التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة والنوبتجيات المكلفين بها .

كما تفقد المحافظ أقسام الغسيل الكلوي والحصانات والعناية المركزة واستفسر من المرضي عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم واطمأن على حالتهم الصحية، متمنيا لهم الشفاء العاجل .

وحرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفى بأقسام الإستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية والمعامل والمقامة بتكلفة مليون و250 الف جنية ، مشدداً على مدير المستشفى بمتابعة الشركة المنفذة للأعمال والإنتهاء منها لتقديم خدمه صحية وطبيه مميزة للمرضي.

شهدت جولة محافظ الشرقية لمستشفى أولاد صقر المركزي تفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا لمتابعة انتظام سير العمل به والتأكد من حسن أداء فرق التطعيم وتقديم عملهم بصورة جيدة والتزامهم بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء التطعيم

قدم محافظ الشرقية الشكر للأطباء وطاقم التمريض والعاملين بالمستشفى نظراً لما لمسه خلال زيارته المفاجئة من حسن إستقبال للمرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لهم ، ليصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بصرف مكافاة للجهاز الإداري والعاملين بالمستشفى تقديرا للجهد المبذول منهم وتشجيعا لهم علي مواصلة العمل والإستمرار في تحسين مستوي الخدمة.

قال المحافظ أنه حريص على مكافأة كل من يؤدي عمله بإخلاص وتفان، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا والذي تتصدى له الأطقم الطبية والعاملون بالقطاع الصحي.

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