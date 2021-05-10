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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للموسيقار الراحل عبده داغر.. ودينا فؤاد: كل واحد يشيل شيلته

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالسوشيال ميديا على مدار الساعة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اتفقنا على الكثير لكن القدر لم يمهله.. تركي آل الشيخ ينعي الموسيقار عبده داغر بكلمات مؤثرة

كل واحد يعيد حساباته ويشيل شيلته.. رسالة حادة من دينا فؤاد عبر انستجرام

بيتر ميمي عن تجربة مسلسل الاختيار 2 : شكرا على الفرصة

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اخبار تركى ال الشيخ الراحل عبدة داغر دينا فؤاد اخبار السوشيال ميديا بيتر ميمي الاختيار 2 رامز جلال أمير كرارة

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