موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للموسيقار الراحل عبده داغر.. ودينا فؤاد: كل واحد يشيل شيلته

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اتفقنا على الكثير لكن القدر لم يمهله.. تركي آل الشيخ ينعي الموسيقار عبده داغر بكلمات مؤثرة

كل واحد يعيد حساباته ويشيل شيلته.. رسالة حادة من دينا فؤاد عبر انستجرام

بيتر ميمي عن تجربة مسلسل الاختيار 2 : شكرا على الفرصة

أمير كرارة لـ كريم عبد العزيز :أجمد واحد في مصر

مبروك يا أجن واحد .. ويزو تهنئ رامز جلال على فيلمه الجديد "أحمد نوتردام"