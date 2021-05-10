إنجاز تاريخي.. عزمي محيلبة يفوز بذهبية كأس العالم للرماية

توج عزمي محيلبة بالميدالية الذهبية بمنافسات الإسكيت بكأس العالم للرماية المقامة بإيطاليا في الفترة من 9 حتى 17 مايو الجاري في انجاز تاريخي.

واستطاع البطل المصري التفوق على بطل العالم الأمريكي فينست هانكوك في النهائي.

ووصل محيلبة النهائي بعدما احتل المركز الثاني في التصفيات ب 124 طبقا من أصل 125.

وكان محيلبة حقق في اليوم الأول للتصفيات 73 نقطة حصدها بعد ثلاث جولات بواقع 25 نقطة في الجولة الأولي و مثلها في الثانية فيما حصد 23 نقطة في الجولة الثالثة.

يذكر أن البعثة المصرية تضم كلا من عزمي محيلبة و مصطفي حمدي في منافسات السكيت إضافة إلى أحمد قمر وزاهر وعبد العزيز محيلبة و ياسين ماضي وطلعت ماضي وماجي عشماوي و سحر طلعت في منافسات التراب.