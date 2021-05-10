سفينة عسكرية أمريكية تطلق 30 طلقة تحذيرية بعد مواجهة مع سفن إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الإثنين، أن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أطلقت نحو 30 طلقة تحذيرية بعد اقتراب 13 سفينة من البحرية التابعة لـ الحرس الثوري الإيراني وسفن تابعة للبحرية الأمريكية في مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن الطلقات التحذيرية أطلقت بعد أن اقتربت الزوارق الإيرانية السريعة من مسافة 150 ياردة (450 قدمًا) من ست سفن عسكرية أمريكية كانت ترافق غواصة الصواريخ الموجهة جورجيا.

وقال كيربي إن قاطع خفر السواحل الأمريكي أطلق الطلقات التحذيرية من مدفع رشاش من عيار 0.50 قبل أن تغادر السفن الإيرانية.