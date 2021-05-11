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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

8 حيل لإنقاص الوزن بعد رمضان تعرفى عليها

صدى البلد

 هناك العديد من الوسائل والطرق التي تساعد في تعزيز فقدان الوزن. من التمارين إلى المكملات الغذائية إليك  طرق "سريعة" لفقدان الوزن  يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 

 1. قلل من تناول السكر

 المضاف واقرأ ملصقات الأطعمة التي تشتريها من المتجر 

2.قلل من إستهلاك الكربوهيدرات

 مثل الخبز الأبيض ، والمعكرونة ، والدقيق الأبيض ، والأرز الأبيض ، والمعجنات ، والصودا ، وحبوب الإفطار ، وما إلى ذلك ، حيث يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة ، مما يؤدي إلى الجوع ، والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

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 3. اتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات 

إذا كنت ترغب في الحد من تناول الكربوهيدرات وهذا يمكن أن يساعدك على خسارة 2-3 أضعاف الوزن الذي يفقده النظام الغذائي منخفض الدهون. 

 4. تناول المزيد من الخضار والفواكه 

 فهي تحتوي على سعرات حرارية أقل ومزيد من الألياف ، وهي تركيبة مناسبة تساعد في تعزيز فقدان الوزن. 

5.أضف الألياف لنظامك الغذائى

لأن الألياف الموجودة في الأطعمة يمكن أن تساعد في زيادة الشعور بالشبع وبالتالي التحكم في وزنك على المدى الطويل. 

 6. تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبروتين

 مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون واللبن الزبادي وما إلى ذلك لأنها المغذيات الأساسية الضرورية لفقدان الوزن. 

 7. أضف الأطعمة الحارة إلى نظامك الغذائي 

 مثل الفلفل الحار والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكابسيسين (مركب يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويقلل الشهية بشكل صحي.

 8. اشرب الشاي الأخضر

 لتعزيز رحلة إنقاص وزنك اشرب الشاي الأخضر لأنه غني بمضادات الأكسدة القوية التي تسمى بمضادات الاكسدة التي يمكن أن تساعد في حرق الدهون. 

فقدان الوزن قلل من تناول السكر قلل من إستهلاك الكربوهيدرات الاطعمه الحارة اشرب الشاي الأخضر

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