دعم غير محدود .. أسامة ربيع لـ الرئيس السيسي : دمت لنا زعيمًا وطنيًا

وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، الشكر لالرئيس عبد الفتاح السيسي على حضوره لافتتاح العديد من المشروعات فى هيئة قناة السويس، قائلًا: "دمت لنا زعيمًا وطنيًا قادرًا على قيادة سفينة الوطن وسط كل الأنواء ".



وهنأ الفريق أسامة ربيع ، الشعب المصرى وعمال هيئة قناة السويس ، بحلول عيد الفطر المبارك.



وأضاف ربيع ، خلال افتتاح العديد من المشروعات بهيئة قناة السويس ، أن الشعب المصرى كان وراء نجاح تعويم السفينة الجانحة ايفر جيفين، ليشهد العالم ملحمة جديدة سطرت فى تاريخ قناة السويس ليظل يوم ٢٩ مارس محفوظ فى ذاكرة هيئة قناة السويس.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تدشين عدد من مراكب الصيد وتسليمها للصيادين، بالإضافة إلي تدشين قاطرتين جديدة بالأسطول البحري لقناة السويس، وافتتاح وحدة القسطرة وبنك الدم ومقر اداره الانفاق والكبارى والمارينا الجديدة لقناة السويس شرق القناة.



وعلى هامش الزيارة التفقدية بقناة السويس، يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع علم مصر وإطلاق اشارة دخول الكراكة "مهاب مميش " الخدمه وانضمامها للأسطول البحرى التابع لهيئة قناة السويس.



ومن المقرر أن يقوم الرئيس السيسي ، بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظتي السويس وبورسعيد عن طريق الفيديو كونفرانس.



كما يفتتح رئيس الجمهورية، محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالثلاث مدن الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي.



من جهتها ، كشفت مصادر ملاحية مطلعة بمجلس ادارة قناة السويس، تطوير نحو 16 محطة إرشاد، على طول المجرى الملاحى من خلال شاشات إلكترونية مدون عليها كل البيانات المطلوبة لمرشدى السفن طول رحلة عبور القناة، وتتضمن سرعة الرياح ودرجات الحرارة وطول الأمواج وغيرها.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.