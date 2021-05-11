دعم غير محدود .. أسامة ربيع لـ الرئيس السيسي : دمت لنا زعيمًا وطنيًا
وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، الشكر لالرئيس عبد الفتاح السيسي على حضوره لافتتاح العديد من المشروعات فى هيئة قناة السويس، قائلًا: "دمت لنا زعيمًا وطنيًا قادرًا على قيادة سفينة الوطن وسط كل الأنواء ".
وهنأ الفريق أسامة ربيع ، الشعب المصرى وعمال هيئة قناة السويس ، بحلول عيد الفطر المبارك.
وأضاف ربيع ، خلال افتتاح العديد من المشروعات بهيئة قناة السويس ، أن الشعب المصرى كان وراء نجاح تعويم السفينة الجانحة ايفر جيفين، ليشهد العالم ملحمة جديدة سطرت فى تاريخ قناة السويس ليظل يوم ٢٩ مارس محفوظ فى ذاكرة هيئة قناة السويس.
ومن المقرر أن تشمل الزيارة تدشين عدد من مراكب الصيد وتسليمها للصيادين، بالإضافة إلي تدشين قاطرتين جديدة بالأسطول البحري لقناة السويس، وافتتاح وحدة القسطرة وبنك الدم ومقر اداره الانفاق والكبارى والمارينا الجديدة لقناة السويس شرق القناة.
وعلى هامش الزيارة التفقدية بقناة السويس، يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع علم مصر وإطلاق اشارة دخول الكراكة "مهاب مميش " الخدمه وانضمامها للأسطول البحرى التابع لهيئة قناة السويس.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس السيسي ، بافتتاح عدد من المشروعات بمحافظتي السويس وبورسعيد عن طريق الفيديو كونفرانس.
كما يفتتح رئيس الجمهورية، محطة إرشاد ضمن 16 محطة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس بالثلاث مدن الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، ضمن منظومة التحول الرقمي.
من جهتها ، كشفت مصادر ملاحية مطلعة بمجلس ادارة قناة السويس، تطوير نحو 16 محطة إرشاد، على طول المجرى الملاحى من خلال شاشات إلكترونية مدون عليها كل البيانات المطلوبة لمرشدى السفن طول رحلة عبور القناة، وتتضمن سرعة الرياح ودرجات الحرارة وطول الأمواج وغيرها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع الأسبوع الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.