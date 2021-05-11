قرار عاجل من الكويت بشأن الأنشطة التجارية خلال عيد الفطر

قررت السلطات الكويتية إغلاق كافة الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموازية وخدماتها والمستلزمات الصحية والتموينية والمطاعم والمقاهي وخدمات الصيانة.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية ، فيأتي ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في شأن إنهاء حظر التجول الجزئي المطبق في البلاد اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك الساعة الواحدة صباحاً.

وبدوره ، فقد شدد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي في قراره على منع الجلوس والبقاء في المطاعم والمقاهي والاكتفاء بإستلام الطلبات، كما تضمن فتح دور السينما والمسارح والسماح بدخول المحصنين بالتطعيم فقط .

كما أكد على جميع المحلات بكافة أنشطتها والمسموح بفتحها بهذا القرار والقرارات السابقة الالتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة العامة، محذرا من المساءلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القوانين واللوائح لمخالفة ذلك.

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وطالب جميع القطاعات والإدارات المختصة بالبلدية العمل بما جاء القرار وتنفيذه اعتباراً من أول أيام عيد الفطر وإلغاء القرار الإداري رقم 1593/2021.



وكانت الحكومة الكويتية أكدت أن إجراءات السفر من فحص وخلافه مطلوبة للدول التي سيتم الوصول لها ، موضحة أن مرحلة الدخول إلى دولة الكويت حاليا مازالت للمواطنين الكويتيين فقط.

وأعلن مجلس وزراء الكويت، أمس الاثنين، إنهاء حظر التجول الجزئي المطبق في البلاد أعتبارا من أول أيام عيد الفطر، كما اتخذ عددا من القرارات تخص الأنشطة التجارية ودور السينما والمطاعم والمقاهي وتحديد نسب العاملين في مقار العمل ورحلات الطيران التجارية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي إغلاق جميع الأنشطة التجارية من الثامنة مساء حتى 5 فجرا اعتبارا من أول أيام العيد، باستثناء المطاعم والمقاهي وخدمات الصيانة والصيدليات ومنافذ تسويق الأغذية والأسواق الموازية والمستلزمات الطبية والتموينية.



كما حدد المجلس نسبة العاملين في القطاعين الخاص والعام بما لا يتجاوز 60%، معلنا فتح دور السينما والمطاعم.

وأكد المجلس أنه لادخول من الخارج إلا للمواطنين، أما المقيمين بموافقة اللجنة العليا لتطبيق الاشتراطات الصحية، موضحا أن خطة الحجر المؤسسي والمنزلي للقادمين ما زالت موجودة.



وأوضح أنه يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من "النيبال، باكستان، بنجلاديش، سريلانكا" سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول 14 يوما على الأقل، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوقفت السلطات الكويتية رحلات الطيران التجارية المباشرة مع "النيبال - باكستان - بنغلاديش - سيرلانكا" باستثناء رحلات الشحن وذلك حتى إشعار آخر.