إسرائيل تعلن اغتيال قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس، إياد فتحي شرير.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، افيخاي أدرعي، على حسابه بموقع "تويتر"، إنه تم اغتيال إياد شرير الذي يعتبر ناشطًا في حماس وكان مسؤولًا عن تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ مضادة للدروع ضد إسرائيل.

وأضاف: "لقد كانت المنظومة في حالة جاهزية لتنفيذ عملية اطلاق صاروخ مضاد للدروع في وقت استهداف".

ونشر أدرعي مقطعي فيديو يزعم بأنهما لحظة استهداف قائد منظومة حماس للصواريخ المضادة للدروع في مدينة غزة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، إن قواته ستكثف الهجمات على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه سيتم التصعيد بوتيرة الهجمات في غزة.

وأضاف نتنياهو في كلمة له اليوم الثلاثاء، نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بمئات الهجمات على حماس والجهاد الإسلامي في غزة، وتم ضرب القادة والعديد من أهدافهم النوعية.

وقالت شبكة "العربية"، إن الغارات الإسرائيلية تجددت على قطاع غزة، حيث اتخذ نتنياهو قراراً وأمر الجيش بتكثيف الغارات واغتيالات قادة حماس والجهاد الإسلامي.