عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كتب عليكم الصيام

شوقي علام: صدقة الفطر طهرة للصائمين وطعمة للمساكين

صدى البلد

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يتوجه بدعوة وتذكير المسلمين بإخراج زكاة الفطر لمن لم يُخْرِجْ زكاةَ فطره بإخراجها قبل موعد صلاة العيد.

وأضاف شوقى علام خلال لقاء له ببرنامج كتب عليكم الصيام عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه لم ترد صيغة مخصوصة للتكبير في العيد بالسنة المطهرة، وصيغة المصريين صيغة شرعية صحيحة لا وجه مطلقًا لاعتراض البعض عليها، فقد قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن".


وتابع: صدقة الفطر طهرة للصائمين وطعمة للمساكين وينبغي التخلص من مظاهر الخصام والخلافات التي تكون بين المتخاصمين وخاصة مع الجيران والأهل والأرحام، مع ضرورة بر الوالدين وتبادل الزيارات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والعطف على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات؛ لِمَا في ذلك من جلب المودة والمحبة بين الناس وإدخال السرور على قلوبهم، فضلًا عن بذل الدعاء بقبول ما سبق هذا اليوم وما قارنه من أعمال صالحة، وتبادل التهاني المشروعة بين المسلم وأخيه بقدوم العيد.

 


 

شوقي علام مفتى الجمهورية زكاة الفطر صلاة العيد العيد

ترشيحاتنا

هل يصل سعر كيلو الليمون إلى 100 جنيه؟.. اتحاد الفلاحين يجيب

الخميس.. أول أيام عيد الفطر فى العراق واليمن

وقف التصعيد.. وساطة مصرية لإقرار هدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل

الباعة الجائلين يحتلون منطقة صفط اللبن فى الجيزة .. والأهالى يستغيثون

صانع تريندات وصائد جوائز.. أسرار نجاح المصور محمد ورداني| شاهد

خوفا من الإصابة بالأمراض.. تطهير ترعة الحاجر مطلب أهالى عزبة الأقرع فى البحيرة| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلكيا: الأربعاء المتمم لـ شهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

القرار الرسمي بعد قليل.. السعودية.. تعذر رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير

فلسطين: استشهاد 26 شخصًا بينهم 10 أطفال في القصف الإسرائيلي على غزة

موسيماني لـ لاعبي الأهلي: أغلقوا صفحة الدوري.. وركزوا فى «صن داونز»

شعراوي: رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق خلال إجازة عيد الفطر.. والغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات الرئيس السيسي .. القوات المسلحة تحتفي بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر

طرق تزيين البيت بالبالونات في عيد الفطر 2021

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ