فيديو جراف.. أشخاص ممنوعون من تناول كحك العيد .. تعرف عليهم

يحل علينا غدا عيد الفطر المبارك ويعتبر تناول الكحك من أهم مظاهر الاحتفال لكن قد يواجه بعض المرضى مشكلة فى إمكانية تناول كعك العيد من عدمه ويتسبب في العديد من الأضرار والأمراض المزمنة.

حذر الدكتور حاتم نعمان، استشاري التغذية العلاجية وإذابة الدهون والعلاج الفيزيائي

من تناول الكحك والبسكويت في وجبة الإفطار، في أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن الطريقة الصحيحة لتناولها تكون بعد وجبة فطور صحية ومتوازنة.

وقال استشاري التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إنه يجب تقسيم الكحك والبسكويت على مدار اليوم ولا يصح تناولها في وقت واحد لما تسببه من مشاكل بالجهاز الهضمي والإصابة بعسر الهضم.

ولمزيد من التفاصيل حول أشخاص ممنوعون من تناول كحك العيد شاهد الفيديوجراف التالى.