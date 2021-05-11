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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أجرينا محادثات شفافة وصريحة للغاية..وزير خارجية تركيا يزور السعودية

وزيري خارجية السعودية
وزيري خارجية السعودية وتركيا

يزور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله في مكة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وتركيا، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

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وقال وزير الخارجية التركي مولو تشاووش أوغلو:"أجرينا محادثات شفافة وصريحة للغاية مع الجانب السعودي وقررنا مواصلة حوارنا".

وبشأن الجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، قال أوغلو:"لطالما نقوم بالتنديد هكذا لكن الأمة تنتظر منا الإقدام على خطوات ملموسة".

وأضاف:"سوف نستصدر إن شاء الله قرارا (حيال الاعتداءات الإسرائيلية) خلال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة".

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