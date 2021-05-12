قلوبنا معكم.. ياسمين صبري تدعم مقاومة الفلسطينيين

دعمت الفنانة ياسمين صبري، الشعب الفلسطيني الشقيق، خلال مواجهاته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث شاركت في هاشتاج “#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".



وعلقت ياسمين صبري على الصورة : "‏قلوبنا مع ‎#فلسطين 🙏❤️ ‎#الشيخ_جراح".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.