قلوبنا معكم.. ياسمين صبري تدعم مقاومة الفلسطينيين
دعمت الفنانة ياسمين صبري، الشعب الفلسطيني الشقيق، خلال مواجهاته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث شاركت في هاشتاج “#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".
وعلقت ياسمين صبري على الصورة : "قلوبنا مع #فلسطين 🙏❤️ #الشيخ_جراح".
يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة” وغيرهم.