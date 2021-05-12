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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن مفاجأة صادمة بشأن سلالة كورونا الهندية

الصحة العالمية تعلن
الصحة العالمية تعلن رصد سلالة كورونا الهندية في 44 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن رصد سلالة كورونا الهندية في عشرات البلدان حول العالم، ما ينذر بخطورة تفشي متسارع للنسخة المتحورة من "كوفيد-19" المكتشفة في الهند في أكتوبر الماضي.

 

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن النسخة المتحورة من فيروس كورونا المكتشفة في الهند  المعروفة باسم "بي.1.617"، رصدت في 44 دولة على الأقل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

 

وأوضحت المنظمة أنه، خارج الهند، تم اكتشاف أكبر عدد من حالات الإصابة بالسلالة الهندية في بريطانيا. 

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وفي وقت سابق، صنفت الصحة العالمية سلالة كورونا المكتشفة في الهند بأنها "مثيرة للقلق"، خاصة بسبب قدرتها على التفشي بشكل أكبر.

 

وتمر الهند بأزمة وبائية طاحنة منذ تفشي الفيروس المتحور "بي.1.617" في البلاد في شهر أكتوبر الماضي.

 

وأشارت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان في وقت سابق، إلى أن ظمة الصحة العالمية تصنف هذا المتحور ضمن قائمة المتحورات الأكثر خطورة من النسخة الأصلية للفيروس لأن قدرته على التفشي أكبر وكذلك قدرته على تخطي الدفاعات التي توفرها اللقاحات، كما أن معدل الوفيات التي تسجل لدى المرضى الذي يصابون به هي أعلى منها لدى المرضى الذي يصابون بالنسخة الأصلية.

 

وأضافت أن هناك طفرات لهذا المتحور تزيد من معدلات انتقال العدوى، ويمكنها أن تجعله أيضاً مقاوماً للأجسام المضادة التي اكتسبها الجسم سواء من خلال التطعيم أو من إصابته بالفيروس بصورة طبيعية.

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