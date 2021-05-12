صن داونز لـ الأهلي: لا تمنحوا لاعبيكم الأعذار وتلومون أنفسكم في النهاية

قال خالد علي، المنسق العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، إن الزمالك كان نِدًّا أمام الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما قبل يومين، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي، صن داونز، مساء السبت المقبل، على ملعب استاد السلام بالقاهرة، قبل أن يحل عليه ضيفًا، في الثاني والعشرين من مايو الجاري، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال خالد علي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "خروج محمود شيكابالا؛ أثَّر على المباراة، ومثلما يشتكي موسمياني من ضغط المباريات والفريق لا يوجد لديه وقت للراحة؛ أقول له إننا لعبنا مباراة أمس".



وعن توقيت مباراة الإياب، والتي تحدد لها في الثالثة عصرًا، أردف خالد علي: "أريد أن أصحح معلومة، مع احترامي لكل الإعلاميين، نحن لا نختار توقيت المباراة، الموعد محدد من كاف، توقيت المباراة من تخصص كاف، وهذا من أجل البث التلفزيوني والأجندة لديهم".



واستطرد: "كاف هو الذي حدد المواعيد، وليس صن داونز، توقيت المباراة الساعة 3، ليس سلاحًا مهما، الأهلي صعد على حساب صن داونز، واللقاء كان الساعة 3".

واختتم: "الطقس حاليًا في جنوب إفريقيا بارد، ودرجة الحرارة 15 أو 16.. تضعون أعذارًا للاعبيكم من قبل المباراة، ونتمنى أن تؤثر بالسلب عليكم، تمنحوهم العذر وتلومون أنفسكم في النهاية".