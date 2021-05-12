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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قادة الإمارات يهنئون زعماء العرب بـ عيد الفطر .. قصف إسرائيلي على غزة والمقاومة ترد .. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

الصحف الإماراتية
الصحف الإماراتية

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بالأوضاع في غزة وإسرائيل، فضلاً عن الإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك.

وأبرزت الصحف الصادرة في الإمارات مقتل شخصين في مدينة اللد شرق تل أبيب،  أثناء وجودهما داخل سيارة أصابها صاروخ أطلِق من قطاع غزة.

ويرتفع بذلك عدد القتلى في إسرائيل جرّاء القصف الصاروخي من قطاع غزة إلى 5 قتلى.

الصحف الإماراتية.. قصف متبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.. تطورات جديدة في ليبيا.. بشرى سارة من الصحة العالمية

الصحف الإماراتية.. إدانات دولية وعربية ضد إسرائيل بسبب القدس.. قرار قطري جديد بسبب كورونا.. إطلاق نار في الولايات المتحدة

وقالت منظمة التعاون الإسلامي إن مدينة القدس تمر بواحدة من أشد المراحل خطورة نتيجة الإعلان غير المسؤول لسلطات الاحتلال الإسرائيلي عن قرار التهجير القسري لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل، على الأراض الفلسطينية وخاصة القدس الشريف.

فيما نشرت صحيفة "البيان" تقريرا بعنوان "مخاوف فلسطينية من تهميش قضية القدس"، حيث قالت إن سلسلة التطورات المتصاعدة بين الفلسطينيين وإسرائيل، تنذر بأن القادم ربما يكون أكثر اتساعاً وعنفاً، ما لم تثمر الجهود الدولية تهدئة سريعة وملزمة، ويزداد الموقف توتراً، ويأخذ خطوات تصعيدية أخرى.

وبحسب الصحيفة، فإن القصف المتبادل الأخير له صدى أمني دولياً، ليس على غرار الصدى المحلي والعربي والدولي، الذي نتج عن أحداث القدس، لما تشكله المدينة المقدسة من رمزية سياسية ودينية وتاريخية. بعض المراقبين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فقالوا إن هناك مخاوف في الشارع الفلسطيني.

كما أبرزت الصحف بينها "الاتحاد" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم التفريط في حقوق بلاده المائية، موضحاً أن قلق المصريين بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي "أمر مشروع ومقدر".

وقال الرئيس السيسي خلال تفقده أمس، لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية لافتتاح عدد من المشروعات التابعة للهيئة، إن أزمة سد النهضة تدعو للقلق، لكن المفاوضات تحتاج إلى صبر، وعلى الشعب المصري أن يثق في قيادته السياسية»، داعياً إلى عدم استعجال النتائج.

وأشار الرئيس المصري إلى وجود تحركات دبلوماسية شهدتها الأيام الماضية بشأن سد النهضة، معرباً عن أمله في التوصل لحل لهذه المشكلة.

دوليا، اهتمت الصحف بإعلان منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس كورونا المكتشفة في الهند  قد رُصِدت في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن المتحور المعروف باسم "بي.1.617" الذي اكتشف في أكتوبر بالهند، قد رصد في بيانات تسلسل جيني جرى تضمينها في قاعدة بيانات "جي آي إس إيد" من قبل "44 بلدا.

كما أبرزت الصحف بينها "الخليج" تأكيد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن وقوف الإمارات مع الحق الفلسطيني موقف تاريخي مبدئي لا يتزحزح، في وقت يستمر التصعيد في القدس وغزة، حيث سقط عدد من الضحايا نتيجة المواجهات والقصف المتبادل.

وكتب قرقاش على تويتر "تقف الإمارات مع الحق الفلسطيني ومع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومع حل الدولتين ومع دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهذا موقف تاريخي مبدئي لا يتزحزح".

وتابع: "كم هي محزنة الشتائم المقذعة ضمن حروب أهلية عربية إقليمية لا تنتهي، واستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لحسابات ضيقة لا تليق".

محليا، تصدر إعلان اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات عناوين الصحف، حيث تم التأكيد عن غدا الخميس هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وفي هذا السياق بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب الشيخ خليفة بن زايد عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم، المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

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