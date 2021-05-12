عصير طبيعي يعزز المناعة وينسف الدهون ويعالج مشاكل الهضم

عصير المناعة

عصير مناعي مليء بمكونات مغذية مثل الكركم والزنجبيل التي تعمل كحارس ضد الأمراض، هذا العصير يعزز المناعة ويساعد على الهضم وطعمه لذيذ، إنها وجبة خفيفة مليئة بالإشباع ووجبة فطور منعشة.

ما المطلوب؟



الموز : استخدم دائمًا الموز المغطى بالثلج في العصائر مما يجعل السموذي أكثر دسمًا

الأناناس : يعمل على تحلية الطريقة بشكل طبيعي ورائع لمنع التورم.

السبانخ : لطالما كان تناول الخضروات الورقية جزءًا من تعاليم الوالدين لما لها فائدة لزيادة المناعة والحديد في الجسم.

الزنجبيل : استخدم الزنجبيل الطازج ، فهو يصنع فرقًا كبيرًا .

جذر الكركم : لذيذ جدا، كما أنه لا يمنع الإصابة بالسرطان فحسب ، بل تم استخدامه أيضًا لخصائص طبية لسنوات عديدة.

الفلفل الأسود : يساعد في التخلص من خصائص الكركم المضادة للالتهابات.



المكونات العصير

1 كوب أناناس مجمد ، 1 موزة ناضجة مجمدة ، 2 إنش زنجبيل (مقشر) ، 2 كوب سبانخ ، 2 إنش من جذر الكركم (مقشر) ½ كوب لوز / حليب جوز الهند ، ملعقة صغيرة عسل 2-3 رشات فلفل أسود.

كيف يمكن تحضيره :

لإنشاء هذا العصير النباتي ، تخطي العسل ، فالفواكه الموجودة ستعمل على تحليتها ، قم بتخصيص الفاكهة: استخدم المانجو / التفاح كبديل للموز ، استبدل الكرنب بعيدًا عن السبانخ ، استخدم الكركم المطحون إذا لم يكن هناك كركم طازج ، استخدم أي حليب من اختيارك ، وأضف الحليب ببطء ، إذا أنت لا تريد أن يكون السموذي رقيقًا، فإذا كان عريضًا جدًا ، لن يمتزج جيدًا لذا اجعلها صحيحة.

الطريقة: في خلاط قوي ، أضف جميع المكونات.

اخلط لمدة 2-3 دقائق حتى يتم مزجها جيدًا، قدمه الآن باردًا للحصول على أفضل طعم ورائحة.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.