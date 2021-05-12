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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد العراق.. التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.1% خلال شهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نيسان الماضي بنسبة %0.1 .

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجهاز المركزي للإحصاء يواصل رصد حركة الأسعار في الأسواق المحلية العراقية في جميع المحافظات بنحو مستمر"، مبيّناً أنه "على أساس هذا الرصد يطلق تقريره النوعي الشهري للرقم القياسي وأسعار المستهلك، الذي يؤشر لمعدلات التضخم الشهري".

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وأضاف أن "اول تقرير نوعي رقمي لرصد التغيرات المصاحبة لتغيير سعر الصرف، كان خلال شهر كانون الاول من العام المنصرم، الذي اظهر ارتفاع معدل التضخم، بنسبة (3.3%)، مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي شهد رفع سعر الصرف".

وأشار البيان الى أن "معدلات التضخم واصلت الارتفاع بنحو طفيف خلال الاشهر الاربعة الماضية من العام الحالي"، مضيفاً أن "معدل التضخم ارتفع بنسبة (0.8%) خلال شهر كانون الثاني وفي شهر شباط ارتفع بنسبة (0.7%) وارتفع خلال شهر اذار بنسبة (0.6%)".

وتابع ان "نسبة ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نيسان الماضي بلغت (0.1%)"، لافتاً الى أن "الارتفاع التراكمي لمعدلات التضخم خلال الستة اشهر الماضية (من شهر تشرين الثاني 2020 لغاية شهر نيسان 2021) بلغ (5.6%)

وزارة التخطيط العراقية معدل التضخم الأسواق المحلية العراقية التضخم الشهري سعر الصرف

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