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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوقف التصعيد في فلسطين.. مباحثات مصرية بريطانية

الأوضاع في فلسطين
الأوضاع في فلسطين

أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، عن إجراء مباحثات مع السفير المصري لدى بريطانيا طارق عادل حول الأوضاع في فلسطين.

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تعليق سعودي جديد على الأوضاع في فلسطين

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فلسطين: 53 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

وكتب كليفرلي في تغريدة على تويتر: "تحدثت اليوم إلى طارق عادل، السفير المصري لدى المملكة المتحدة، حول كيفية عمل بلدينا معًا للحث على وقف تصعيد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "مع اقتراب العيد، يجب على الجانبين ممارسة ضبط النفس ووضع حد لإراقة الدماء وسقوط ضحايا من المدنيين".

فيما أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، إدانة المملكة بشدة، للإجراءات الإسرائيلية في القدس، وما يقوم به الاحتلال من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.
 

وشدد العاهل السعودي، على وقوف المملكة، إلى جانب الشعب الفلسطيني؛ حتى ينال حقوقه المشروعة.

وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني فلسطين الأراضي الفلسطينية المحتلة العاهل السعودي القدس المسجد الأقصى

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