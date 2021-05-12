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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدينة اللد تدفع ثمن المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية.. أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية تحترق بنيران الحرب.. وانهيار التعايش بين العرب واليهود في المدينة المختلطة

مدينة اللد تتحول
مدينة اللد تتحول لساحة حرب
  • اللد تتحول لـ ساحة حرب شوارع 
  • مواجهات عنيفة ومستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
  • المواطنون العرب في اللد يتهمون رئيس البلدية بتسهيل تدفق اليهود "المتطرفين"

 

كنيس بجدران متفحمة وسيارات محترقة، مشهد رصدته عدسات الكاميرات العالمية اليوم الأربعاء في القدس يشهد بانهيار التعايش بين العرب واليهود في مدينة اللد المختلطة - من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية - على خلفية المواجهة الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة.

 

عاش اليهود والعرب معًا لفترة طويلة في اللد، ولكن خلال الأسبوع الجاري، انهار كل شيء.

 

ليلة الإثنين، عندما أطلق نشطاء حماس والجهاد الإسلامي في غزة مئات الصواريخ على سماء إسرائيل وتظاهر فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية، اجتاحت أعمال عنف مدن مختلطة في وسط إسرائيل.

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بعد تعرضها للقصف.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ في مدينة اللد

في اللد، وهي مدينة صناعية بها صفوف من المنازل ذات اللون البيج والرمادي ذات النوافذ ذات القضبان، حيث 40٪ من السكان من العرب، واجهت مجموعات من العرب واليهود بعضهم البعض.

 

قُتل موسى حسونة، الأب البالغ من العمر 32 عامًا، بالرصاص في الاشتباكات.

 

وفي جنازته يوم الثلاثاء أضرم محتجون النار في سيارات ورشقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف.

 

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "حالة الطوارئ" في اللد ، في وقت كانت إسرائيل مستهدفة بطوفان من الصواريخ من غزة وشنت غارات جوية مميتة على القطاع الفلسطيني.

 

وأُضرمت النيران في كنيس صغير، وسُودت نوافذه باللهب.

 

وندد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، الذي احتفل بوجبة إفطار رمضان قبل أسابيع قليلة، بما وصفه بـ "مذبحة" من قبل “عصابة عربية متعطشة للدماء” وفق تعبيره

 

وخارج الكنيس، لا يزال يوئيل فرانكنبرج ، 34 عامًا ، غاضبًا: 'العرب يحاولون قتلنا! ولماذا يريدون قتلنا ليس لدي أدنى فكرة!“. 

 

كما وقف يردد ”أعيش هنا منذ 12 عامًا ، ومعظم الوقت كنت جارًا جيدًا. "هاجموني ورشقوني بالحجارة.. اضطررت إلى إرسال أطفالي (الخمسة) خارج المدينة" إلى أجدادهم.

 

وقال إن العديد من العائلات اليهودية كانت لديها أسلحتها جاهزة ، لأن "الشرطة لا تفعل شيئًا".

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يقول العرب إن عائلات مثل عائلة يوئيل لا تختلف عن القوميين اليهود الذين يستقرون في الضفة الغربية المحتلة.

 

وقال المواطن العربي وائل أبو شرخ: "بدأت الأمور تتغير منذ حوالي 10 سنوات ، عندما بدأت الجماعات المتطرفة بالانتقال إلى الحي".

 

وقال: "بمجرد أن بدأ هؤلاء المتطرفون في الوصول ، تغيرت الأمور" ، ورد الشباب العربي ضد التحول في مدينتهم.

 

يتهم العديد من المواطنين العرب في اللد مكتب رئيس البلدية بتسهيل تدفق اليهود "المتطرفين".

تشييع جنازة في مدينة اللد 

خارج مبنى المحكمة المحلية ، نظم عشرات الإسرائيليين يوم الأربعاء مظاهرة دعما لثلاثة يهود اعتقلوا لصلتهم بمقتل حسونة.

 

وقام مئير لايوش ، وهو مسلح نصف آلي متدلي فوق كتفه ، بتوجيه الحشد بمكبر صوت بينما كان يحتضن طفلاً في عربة أطفال، وفقا لصحيفة ديلي ميل

 

وقال لايوش "نحن لسنا عنيفين ... لكن علينا حماية أنفسنا من الإرهابيين ومعاداة السامية".

 

وأضاف "هؤلاء الناس لا يريدوننا هنا ، لكن لدي رسالة لهم: نحن باقون في مكاننا".

 

وتجددت المواجهات في مدينتي اللد والرملة وعدد من مدن الداخل بين شبان فلسطينيين وعناصر الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين.

 

وذكرت الأنباء أن شبانا في الرملة، أحرقوا عشرات السيارات للمستوطنين في المدينة، وقالت الشرطة إنها اضطرت لإخلاء عشرات اليهود خوفا على حياتهم.

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وفي عكا أضرم المحتجون النار بأحد المطاعم في المدينة، كما أحرقت نقطة للشرطة، وسيارات للمستوطنين بالإضافة إلى إضرام النيران في كنيس يهودي.

 

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجوال في مدينة اللد للسيطرة على الوضع.

 

ونقلت وسائل إعلام متفرقة، عن شرطة الاحتلال قولها، إنه تم إعلان فرض حظر التجوال بدءًا من الساعة 8 مساء وحتى الـ 4 صباح من اليوم التالي، بسبب المواجهات.

 

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن حالة الطوارئ في المدينة فجر اليوم الأربعاء.

 

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، في أعقاب سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية بمدينة اللد حيث تم الاتفاق على إعلان حالة طوارئ خاصة في المدينة.

 

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