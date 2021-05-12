تامر مرسى يعلن عن تقديم الاختيار 3 فى رمضان 2022

نشر المنتج تامر مرسى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تقديم جزء ثالث من مسلسل الاختيار فى رمضان القادم 2022.

وقال تامر مرسى :"الى اللقاء فى الاختيار 3 رمضان 2022 ان شاء الله .. تحيا مصر..

الحلقة الأخيرة من الاختيار 2

عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، التي شهدت تطورات عديدة في الأحداث.

ووثقت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، عملية القبض على الخلية التي خططت لاستهداف الرئيس السيسي، والضرب على طائرته الرئاسية باستخدام سلاح الدوشكة، مستغلين برجا سكنيا تحت الإنشاء بجوار المطار.

ويتوجه الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) للقبض على الإرهابي صقر، ويتم العثور في شنطته على سلاح رشاش ومجموعة كتب، ويعترف بالتخطيط للعملية، وتلقيه تدريبات في السودان، ويتم عرض فيديوهات وثائقية لاحد ضباط المباحث، المشاركين في القبض على العناصر، وروى واقعة استشهاد الضابط ماجد عبد الرازق.



ووثقت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، لجنازة الشهيد ماجد عبد الرازق، وعرضت الحلقة ايضا كلمة لزوجة الشهيد البطل محمد مبروك، تروي فيه يوم استشهاده.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

يعرض مسلسل الاختيار 2 على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتداد للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

أبطال مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

وحقق مسلسل الاختيار 1 نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى والذى قام ببطولته أمير كرارة.

وقدم الاختيار 1 دراما مختلفة حيث ألقى الضوء على شهداء القوات المسلحة وتحديدا شخصية أحمد المنسى الذى كان دوما يحارب الإرهاب.