بسبب أحداث غزة والقدس.. اتصال هاتفي بين رئيس هيئة الأركان الأمريكي ونظيره الإسرائيلي

اتصال هاتفي بين رئيس هيئة الأركان الأمريكي ونظيره الإسرائيلي

أجرى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي، أفيف كوهافي، لبحث الوضع الأمني في الأراضي المحتلة وأحداث القدس والتصعيد في قطاع غزة.

من جانب آخر، دعا وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الأربعاء، نظيره الإسرائيلي، بيني جانتس، "جميع الأطراف المعنية" إلى "اتخاذ خطوات لاستعادة الهدوء".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أنّ لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، معبّرًا بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن الأمل في أن تنتهي الاشتباكات العنيفة مع الفلسطينيين قريبًا.



يأتي ذلك مع تواصل التصعيد العسكري بين الفلسطينيين وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي، حاصدا حتى الآن 62 قتيلا، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، مع ضربات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة وإطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل.