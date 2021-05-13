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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل تغلق السينمات أبوابها أمام الجمهور في عيد الفطر .. صدى البلد يجيب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين ، عددا من القرارت التي تطبق لمدة أسبوعين بداية من  6 مايو الجاري ، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021،   ومنها غلق المحال في التاسعة مساء ، والمولات ، وحظر اَي تجمعات .

وتجيب " صدى البلد" عن بعض الأسئلة الشائعة بشان هل تغلق السينمات  والشواطئ والحدائق في عيد الفطر .

حيث اكد  نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء ان السينمات تعمل في عيد الفطر حتي الساعة التاسعة مساء بعدد حضور معين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، كما اكد ان قرارات إغلاق الشواطئ العامة لن تطبق عن الشواطئ الخاصة، كونها تخدم أعدادا محددة بإشراف من وزارة السياحة، كما سيتم غلق الحدائق والمنتزهات .

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، ان الحكومة اضطرت  إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، خلال اجتماع لجنة الأزمة ، للتعامل مع جائحة كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة وهي فترة استثنائية، بعد ما رصدته من تزايد حركة المواطنين وترددهم على مختلف المحلات التجارية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي انه تلاحظ عدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن هذه القرارات  في إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أية ظروف قد نمر بها في هذه المرحلة الاستثنائية ، وحتي نضمن استمرار الأمور في نطاق السيطرة، وكي لا تحدث أزمة خلال هذه المرحلة، ونتجنب الوصول إلى الحد الأقصى من طاقة المستشفيات والأسرّة.

وتضمنت القرارات التي سوف تطبق اليوم غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.    
     وأكد الدكتور مدبولي أنه فيما يخص صلاة العيد، فقد تم التوافق على أن يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال،  مؤكدا أن كافة هذه الإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها لكي نتجاوز بقدر الإمكان هذه الفترة التي نرى أنها فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري.
   و كانت قد أصدرت اللجنة قرارات طبقت الخميس، الموافق 6 مايو 2021 ، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021،  واعلنها الدكتور مصطفي مدبولي وهي غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات " الديليفري " للمنازل بعد هذا التوقيت.

وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.
    
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة، منذ اللحظة الأولى، حاولت ولا تزال مستمرة في بذل قصارى جهدها لإدارة هذه الأزمة شديدة القسوة والاستثنائية، التي يعاني منها العالم أجمع، وفي ضوء ذلك تقدم مدبولي بكل الشكر والتقدير والتحية للأطقم الطبية الذين يبذلون جهدا بطوليا خلال التعامل مع تداعيات هذه الجائحة بصبر وجلد ورحابة صدر، لاسيما خلال تقديم الخدمة للمواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه أصبح لهذه الأطقم الطبية خبرة متراكمة للتعامل مع هذه الأزمة.

السينمات عيد الفطر فيروس كورونا اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الشواطئ مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صدى البلد

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