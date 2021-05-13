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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يؤديان صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الإستاد الرياضي.. فيديو وصور

صلاة العيد في كفر
صلاة العيد في كفر الشيخ

أدى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من وكلاء الوزارات والتنفيذيين وأعضاء مجلس النواب، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الإستاد بالعاصمة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد، واصطحاب المصلين للمصليات، وارتداء الكمامات.
 

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وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لكل الحضور بعيد الفطر المبارك، مناشداً بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة المواطنين


وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تابع الاستعدادات بالمساجد التي تم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بها بالمحافظة وعددها 4030 مسجدا، ، وتم تخصيص إمامين وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأضاف يونس، أنه تم عدم السماح بدخول الأطفال خلال صلاة عيد الفطر وفقا لتوجيهات وزارة الأوقاف، مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصلى، مع ضرورة اصطحاب المصلى الشخصي أيضًا، وذلك من باب الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع في ظل ارتفاع نسبة الإصابة اليومي هذه الفترة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تم التأكيد على جميع الأئمة بأن لا تزيد مدة تكبيرات العيد عن سبع دقائق، ولا تزيد الخطبة والصلاة على عشرة دقائق، حتى لا تطول فترة التجمع أكثر من اللازم بما يساعد على نشر العدوى.


وقال إنه شدد على جميع الإدارات والمفتشين بالمرور ليلة العيد  بالمرور بجميع الأماكن لرصد أي محاولة لإقامة ساحات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بهذا العمل المخالف لتعليمات ديننا والقوانين المنظمة لهذا الأمر، كما أن غرفة عمليات المديرية في انعقاد مستمر لرصد أي مخالفة والتعامل معها فورا للقضاء عليها

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