الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 650 هدفا في غزة

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 650 هدفًا في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عاجل له منذ قليل، أنه استهدف أكثر من 650 هدفًا في قطاع غزة، منذ بدء التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الجيش في بيان له: "تم تدمير 3 أبراج و القضاء على 10 مسؤولين كبار في حماس والجهاد".

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 1500 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل هذا الأسبوع، وقد تم اعتراض المئات منها.

وفي سياق متصل أكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني أن الطائرات الإسرائيلية دمرت بشكل كامل مبنى جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال غزة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.