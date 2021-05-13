عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 650 هدفًا في غزة

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 650 هدفا في غزة

صدى البلد

 

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عاجل له منذ قليل، أنه استهدف أكثر من 650 هدفًا في قطاع غزة، منذ بدء التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الجيش في بيان له: "تم تدمير 3 أبراج و القضاء على 10 مسؤولين كبار في حماس والجهاد".

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 1500 صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل هذا الأسبوع، وقد تم اعتراض المئات منها.

الحكومة الموريتانية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس

رئيس المرابطين في القدس يروي تفاصيل مأساوية تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين

فرنسا تطلب من إسرائيل عدم الاستخدام المفرط للقوة في القدس

برلماني: ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس تتنافى مع حقوق الإنسان

وفي سياق متصل أكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني أن الطائرات الإسرائيلية دمرت بشكل كامل مبنى جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال غزة.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

 

 

الجيش الإسرائيلي غزة قطاع غزة فلسطين القدس الشيخ جراح اشتباكات القدس حماس

موضوعات متعلقة

نواب بالكونجرس الأمريكي يعتبرون ممارسات إسرائيل في القدس جريمة حرب

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 69 شهيدًا

قصف جوي إسرائيلي عنيف على غزة.. واستهداف مقر أمني لحماس

ندرس كل الخيارات لمواجهة العدوان.. كلمة هامة للرئيس الفلسطيني بشأن أحداث القدس

ترشيحاتنا

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن زيادة عدد أماكن لقاح كورونا في أنحاء الجمهوروية

دعاء تيسير الأمور الصعبة.. مجرب داوم عليه

تحت شعار أكون أو لا أكون .. ليفربول فى مهمة صعبة أمام يونايتد لإنقاذ ما تبقى من موسم سيئ

روما تتجه نحو تحويل الدراجات الهوائية إلى وسيلة مواصلات أساسية

صحف القاهرة تبرز نشاط الرئيس السيسي واحتفالات عيد الفطر وإدانة اعتداءات الاحتلال

خطيب المسجد النبوي: من كثرت عليه الشرائع فليتمسك بالباب الجامع.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

موقف الكاف النهائي من حضور الجماهير في مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة

علاء عيد: انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر نتيجة الاجراءات الاحترازية

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في كل المحافظات

بسبب عقوبة شيكابالا.. وزير الرياضة الأسبق يفتح النار على اتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

كل ما تريد معرفته عن لكزس LF SUV .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ