آلاف المصلين يتوافدون لأداء صلاة العيد بمساجد البحيرة

أداء صلاة العيد

أدى عدد كبير من المواطنين، صلاة عيد الفطر المبارك بجميع مساجد مراكز ومدن محافظة البحيرة، وسط إجراءات احترازية و أمنية مشددة.

ورصدت كاميرا "صدي البلد " توافد المئات من الرجال استعدادا لصلاة العيد في ظل حالة من الفرحة والبهجة بالعيد.​

ويقوم المواطنين بعد الصلاة بالتصافح والجلوس مع أقاربهم وتقديم التهاني بقدوم العيد والزيارات لتبادل صلة الرحم.

وأكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن تم رفع حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التي جرى تكوينها من أول شهر رمضان وحتى ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إنه تم تجهيز ١٢٥٥٣ مسجد على مستوى المحافظة لصلاة العيد، وتخصيص إمام وعمال لكل مسجد وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأضاف أبو حطب ، أنه تم التشديد على عدم السماح بدخول الأطفال مع ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة لكل مصلى، واصطحاب المصلى الشخصية ، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن عملية النظافة والتعقيم بجميع المساجد مستمرة حتي استقبال المصلين يوم العيد.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بأن لا تزيد مدة تكبيرات العيد عن سبع دقائق ولا تزيد الخطبة والصلاة على عشرة دقائق حتى لا تطول فترة التجمع أكثر من اللازم بما يساعد على نشر العدوى.

ووجه وكيل الوزارة، جميع الإدارات والمفتشين بالمرور ليلة العيد علي جميع الأماكن لرصد أية محاولة لإقامة ساحات بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكلف وكيل الوزارة مديري القطاعات والإدارات الفرعية بمتابعة غرفة عمليات المديرية التي يترأسها وتكثيف العمل في هذه الأيام لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين.

ووجه باقة من التهاني والتبريكات لوزير الأوقاف ومحافظ البحيرة وجموع الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله، أن يجعله عيد خير ويمن وبركة على الجميع، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.