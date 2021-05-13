عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تهنئ متابعيها بعيد الفطر : السلام لكل الوطن العربي

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات العالمي توتير الشعب العربي بعيد الفطر المبارك . 

 

حيث علقت  هيفاء وهبي قائلة : "فطر سعيد على الجميع، أتمنى أن يحمل هذا العيد المبارك السلام لكل الوطن العربي”.

 

 

وكانت قد حرصت الفنانة هيفاء وهبي على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وشاركت في هاشتاج “#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتبت هيفاء وهبي : ‏ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية
الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها
‎#القدس_ينتفض ‎#غزه_تقاوم ‎#انقذوا_حي_الشيخ_جراح "

بعد تصدرها التريند.. إطلالات هيفاء وهبي تكشف عن جمالها

مش كل مرة تسلم الجرة .. رد أفيخاي أدرعي على هيفاء وهبي

في سياق آخر أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين إلى 178 خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومنطقتي الشيخ جراح وباب العامود في القدس المحلية.

 

وأكد بيان صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 88 من المصابين إلى مستشفيات القدس والبقية تم علاجهم ميدانيا، موضحا أن عددا كبيرا من الإصابات خلال المواجهات في باحات مسجد الأقصى كانت بالرصاص المطاطي في الوجه والعيون والصدر.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن 3 شبان فقدو أعينهم بشكل نهائي خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك.

 

الفنانة هيفاء وهبي اللبنانية هيفاء وهبى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى الشعب الفلسطيني حي الشيخ جراح هيفاء وهبي

موضوعات متعلقة

بعد تصدرها التريند.. إطلالات هيفاء وهبي تكشف عن جمالها

هيفاء وهبي متضامنة مع فلسطين: ما يحدث في غزة جريمة في حق الإنسانية

ترشيحاتنا

رست المراكب وحظرت الرحلات النيلية | شاهد... التزام أهالي أسوان بالإجراءات الاحترازية

بسبب التصعيد.. روسيا تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

بعد مطالبته بالإفراج عن الإرهابيين .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسام بهجت

بعد 12 محاولة فاشلة .. سيدة تنجب توأم عقب 5 سنوات من الإجهاض

انتبه ..غرامة 500 جنيه حال إبلاغ الأحوال المدنية بواقعة ميلاد أو وفاة مسبقة التسجيل

للمؤمن خمسة أعياد .. على جمعة يوضحهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ العيد.. السيطرة على حريق شب في سيارة محملة بألعاب نارية في بنها

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

وفاة حماة حمو بيكا

القوى العاملة: الوزير اعتاد قضاء العيد في الشرقية.. وزيارة قبر والده

العربية: أنباء عن استهداف منزل إسماعيل هنية

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

بسبب بانون .. اقتراب نجم الرجاء المغربي من الانضمام إلى الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... تويوتا تطرح سوبرا GR بقوة 980 حصان

طرح مرسيدس EQT ميني فان الجديدة كليا.. صور

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

كعك العيد عادة فرعونية تطورت صناعته بعد دخول الغسلام مصر والإخشيديون حشوه بالدنانير

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ