هيفاء وهبي تهنئ متابعيها بعيد الفطر : السلام لكل الوطن العربي

هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات العالمي توتير الشعب العربي بعيد الفطر المبارك .

حيث علقت هيفاء وهبي قائلة : "فطر سعيد على الجميع، أتمنى أن يحمل هذا العيد المبارك السلام لكل الوطن العربي”.

وكانت قد حرصت الفنانة هيفاء وهبي على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وشاركت في هاشتاج “#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت هيفاء وهبي : ‏ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية

الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها

‎#القدس_ينتفض ‎#غزه_تقاوم ‎#انقذوا_حي_الشيخ_جراح "

في سياق آخر أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين إلى 178 خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومنطقتي الشيخ جراح وباب العامود في القدس المحلية.

وأكد بيان صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 88 من المصابين إلى مستشفيات القدس والبقية تم علاجهم ميدانيا، موضحا أن عددا كبيرا من الإصابات خلال المواجهات في باحات مسجد الأقصى كانت بالرصاص المطاطي في الوجه والعيون والصدر.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن 3 شبان فقدو أعينهم بشكل نهائي خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك.