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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية يكشف موعد أول كسوف حلقي للشمس هذا العام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يترقب هواة الفلك والمهتمين بعلومه هلى على مستوى العالم وينتظرون حدوث ظاهرة فلكية تحدث أول مرة خلال العام الجاري ، حيث كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة وتحديد موعدها .


ويشهد العالم يوم 10 من شهر يونيو من العام الجاري "كسوف حلقي للشمس" وتكون بدايته في تمام الساعة 11:50 ووسطه في تمام الساعة 12:42 ونهايته في تمام الساعة 1:34 ، كما أوضح المعهد إن مقداره سيكون 94,3% ، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد .

 

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ويرى هذا الكسوف في أوروبا ، وشمال أمريكا الشمالية ، وآسيا ، وشمال كندا ، وروسيا ، وغرينلاند ، حيث أنه لن يكون مرئياً في مصر .


ويتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 1442ه‍ .

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جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية بسماء القاهرة ومتابعتها .

كما يجيب على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وتوضيح كافة هذه الظواهر الفلكية لهم وتعريفهم بها .

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