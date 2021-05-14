البحوث الفلكية يكشف موعد أول كسوف حلقي للشمس هذا العام

يترقب هواة الفلك والمهتمين بعلومه هلى على مستوى العالم وينتظرون حدوث ظاهرة فلكية تحدث أول مرة خلال العام الجاري ، حيث كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة وتحديد موعدها .



ويشهد العالم يوم 10 من شهر يونيو من العام الجاري "كسوف حلقي للشمس" وتكون بدايته في تمام الساعة 11:50 ووسطه في تمام الساعة 12:42 ونهايته في تمام الساعة 1:34 ، كما أوضح المعهد إن مقداره سيكون 94,3% ، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد .



ويرى هذا الكسوف في أوروبا ، وشمال أمريكا الشمالية ، وآسيا ، وشمال كندا ، وروسيا ، وغرينلاند ، حيث أنه لن يكون مرئياً في مصر .



ويتفق توقيت وسط هذا الكسوف مع اقتران شهر ذو القعدة لعام 1442ه‍ .



جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يعمل على تطوير كافة الأجهزة والتليسكوبات الموجودة به لرصد كافة حركات الكويكبات والأجرام السماوية بسماء القاهرة ومتابعتها .

كما يجيب على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وتوضيح كافة هذه الظواهر الفلكية لهم وتعريفهم بها .