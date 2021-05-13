يتقال .. مدحت صالح يطرح أحدث أغنياته على "يوتيوب"

طرح المطرب مدحت صالح برومو أغنيته الجديدة "يتقال" عبر قناته على موقع يوتيوب، ومن المقرر أن تكون الأغنية ضمن ألبومه الجديد والذى من المقرر أن يطرحه كاملا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتعاون مدحت صالح فى هذه الأغنية مع الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجيه، جيتار أحمد حسين.

وتقول كلمات الأغنية التى طرحها مدحت صالح : "يتقال.. زى ما يتقال، خدنا إيه من الناس.. دى غيرة وكلهم شايفين، اتنين فرحانين عايشين.. واحنا فينا حاجات كتيرة مش فى ناس تانيين، يتقال زى ما يتقال.. انت عندى حاجة تانية هما ولا فارقين.. خلى اللى يتكلم يا حبيبى يتكلم.. أنا قلبى أهوه مسلم يا روح الروح، مين اللى يشغلنى أو يبعدك عنى.. وعيونى تسبقنى مكان ما تروح. وانت جنبى يبان، قد ايه غالى عليا وقد ايه ملهوف، قلقان قولى ليه قلقان.. هات عنيك قدام عنيا وانت تنسى الخوف، يتقال زى ما يتقال.. انت عندى حاجة تانية وانت بكرة تشوف.. خلى اللى يتكلم يا حبيبى يتكلم.. أنا قلبى اهوه مسلم.. يا روح الروح".

حفل مدحت صالح فى الأوبرا

ليلة فى حب فلسطين جاءت ضمن السهرات العربية والإسلامية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على مسرحها الصغير وبالتعاون مع السفارات العاملة فى مصر، هذا إضافة إلى حفل آخر بالتزامن مع هذه الليلة للنجم الكبير مدحت صالح على مسرح النافورة.

قدم كورال عباد الشمس بقيادة المايسترو حسن احمد حسن مجموعة من الأغاني والاهازيج التراثية الفلسطينية التى تفاعل معها الحضور وعكست المشاعر الوطنية لابنائها كان منها طاحت الخيل، إني اخترتك، هز الرمح، شوارع القدس، يايمة، لم تزل، ظريف الطول، يويا، يا طير الطاير، ليا وليا، هدي يا بحر، علي الكوفية الى جانب عدد من أشهر أعمال الموسيقى العربية منها عاليادي، القلب يعشق كل جميل، رمضان جانا وزهرة المدائن.

وبالتزامن وعلى مسرح النافورة ظهر النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بكامل لياقته الفنية وتناغم صوته مع سحر المكان ليطرب الجمهور الذى التزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بباقة مختارة من أعماله التى تنتمى إلى زمن الفن الجميل.

أبرز ما تغنى به مدحت صالح خلال الحفل كوكب تانى ، المليونيرات، بحلم على قدى، قلب واحد، شبكوا ايديكوا الى جانب مختارات من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها اسمر يا أسمرانى وتلات سلامات، واختتم الحفل بأغنية ابن مصر التى ردد معه الحضور كلماتها.