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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل وطائرت من غزة تقصف عدة مستوطنات

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل وطائرات من غزة تقصف عدة مستوطنات

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بدوي صافرات الإنذار في عدة مستوطنات إسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

 

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن فصائل المقاومة الفلسطينية قصفت مستوطنات عقب غارات إسرائيلية جديدة استهدفت موقعا حكوميا في منطقة حي الزيتون.

 

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

 

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية. واشتباكات مع العرب داخل إسرائيل.

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وقد أسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين  الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب عدة ضحايا بين الإسرائيليين.
 

إسرائيل غزة مستوطنات صافرات الإنذار فلسطين القدس الشيخ جراح

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