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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالبين غرقا خلال احتفالات العيد

غرق طالب
غرق طالب

لقى طالبان مصرعهما غرقا فى إحدى الترع بمركز طوخ بمحافظة القليوبية أثناء الاستحمام هربا من الحر خلال احتفالات عيد الفطر المبارك جرى انتشال الجثتين وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريحهما والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ بغرق طالبين فى الترعة.


وتبين غرق كل من " أحمد ض ع " طالب بالصف الأول الإعدادى ومقيم بقرية السيفا و " أحمد ج " طالب بالصف السادس الابتدائى ومقيم بقرية الرجالات في ترعة البرشومية أثناء نزولهما للاستحمام هربا من الحر.


وتم انتشال الجثتين للكشف عليها وعمل تقرير بالواقعة وتحرر محضر بمركز شرطة طوخ وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية أخرى أمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثتي شابين لقيا مصرعهما بعد أن صدمهما قطار القاهرة – بنها أثناء عبورهما مزلقان زكي بطوخ وهما يستقلان دراجة نارية عقب الانتهاء من معاينة الطب الشرعي للجثتين.


تلقى المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بدراجة نارية على مزلقان بلتان دائرة المركز وأخطر اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية فانتقل العميد تامر موسى مأمور مركز طوخ.


وتبين وفاة سمير. ع. ا 22 سنة، ومحمد. م. ا 30 سنة كانا يستقلان موتوسيكل بصندوق وصدمهما القطار القادم من القاهرة إلى بنها في أثناء عبورهما المزلقان. 


كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اشتعل في سيارة نقل محملة بصواريخ ألعاب نارية على طريق بنها – كفر شكر، وتم إطفاء النيران والتحفظ على السيارة بمرور مدينة بنها وتحرر محضر بالواقعة.


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة مرور بنها بورود إخطارا باشتعال النيران في سيارة نقل محملة بألعاب نارية في بنها.


وانتقلت سيارة إطفاء لموقع الحدث وتبين أن النيران أمسكت بالسيارة بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة عليها، كما تبين أن السيارة محملة بألعاب نارية صواريخ وتم التحفظ عليها بمرور بنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اخبار محافظة القليوبية عيد الفطر مدير أمن القليوبية الطب الشرعى غرق طالبين القليوبية

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