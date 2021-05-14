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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اتساع أبواب الخير.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد والوزير يخطب من بني سويف

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة بـ عنوان “ اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية ”.

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

من جانبه، يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم  الموافق ١٤ مايو ٢٠٢١م  بمسجد عبد الفتاح يوسف الصغير بمسقط رأسه بقرية صفط راشين مركز ببا محافظة بني سويف مع مراعاة الضوابط الوقائية والمحافظة على جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي .

 

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موضوع خطبة اليوم الجمعة أبواب الخير الأوقاف الوزير المساجد

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