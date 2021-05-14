فى ثانى أيام العيد .. حدائق القناطر بدون زوار بسبب كورونا| شاهد

شهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية هدوءا تاما فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك حيث لم تشهد المدينة أى زوار بسبب تطبيق القرارات الخاصة بمنع التجمعات وإغلاق الحدائق والمتنزهات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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محافظ القليوبية: منع إقامة أي احتفالات خلال أيام إجازة عيد الفطر

وقامت مديرية الأمن بالتنسيق مع مجلس مدينة القناطر فى غلق مداخل ومخارج المدينة والطرق المؤدية الى الحدائق والمتنزهات ومنطقة الشلالات على النيل.



من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إن غرفة العمليات بالمحافظة لم ترصد أي مظاهر تجمعات للاحتفال بعيد الفطر فى اليوم الأول والثانى بالأماكن المغلقة أو الكورنيش أو الحدائق وفقا للإجراءات الاحترازية لوقاية من فيروس كورونا.

وأشار المحافظ إلى أنه لديه ثقة في وعي وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الإجراءات المنفذة، لحمايته وأهله ومجتمعه وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التي لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن.

وناشد المحافظ كل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس "كورونا"، محفزًا إياهم بأهمية الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد الفيروس حرصًا على صحتهم.

وكان محافظ القليوبية قد تابع إغلاق كورنيش النيل بالعاصمة بنها وكورنيش كفر شكر ،في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أنه جرى رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا، موجها بالمرور الدوري من خلال اللجان المعنية على الكافتيريات والمراكز التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع منع أية صور للتجمعات حرصًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد الهجان على غلق جميع أماكن المتنزهات والحدائق العامة خلال أيام العيد ومنع التجمعات والالتزام الكامل بمختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمحال العامة ومتابعة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك خاصةً في ظل الإجراءات التي أقرتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالشكل المطلوب.

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