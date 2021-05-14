عرض حفل مدحت صالح عبر يوتيوب .. اليوم

تعرض اليوم وزارة الثقافة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب حفل للفنان مدحت صالح ، احتفالا بثاني أيام العيد .

وتاتى تلك الخطوة للعام الثانى على التوالى ، حيث قررت وزارة الثقافة طرح بعض حفلاتها وأعمالها المسرحية أحتفالاً بالاعياد عبر قناتها المسرحية على موقع يوتيوب .

طرح المطرب مدحت صالح برومو أغنيته الجديدة "يتقال" عبر قناته على موقع يوتيوب، ومن المقرر أن تكون الأغنية ضمن ألبومه الجديد والذى من المقرر أن يطرحه كاملا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتعاون مدحت صالح فى هذه الأغنية مع الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، توزيع أحمد وجيه، جيتار أحمد حسين.

وتقول كلمات الأغنية التى طرحها مدحت صالح : "يتقال.. زى ما يتقال، خدنا إيه من الناس.. دى غيرة وكلهم شايفين، اتنين فرحانين عايشين.. واحنا فينا حاجات كتيرة مش فى ناس تانيين، يتقال زى ما يتقال.. انت عندى حاجة تانية هما ولا فارقين.. خلى اللى يتكلم يا حبيبى يتكلم.. أنا قلبى أهوه مسلم يا روح الروح، مين اللى يشغلنى أو يبعدك عنى.. وعيونى تسبقنى مكان ما تروح. وانت جنبى يبان، قد ايه غالى عليا وقد ايه ملهوف، قلقان قولى ليه قلقان.. هات عنيك قدام عنيا وانت تنسى الخوف، يتقال زى ما يتقال.. انت عندى حاجة تانية وانت بكرة تشوف.. خلى اللى يتكلم يا حبيبى يتكلم.. أنا قلبى اهوه مسلم.. يا روح الروح".