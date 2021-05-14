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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. العثور على صواريخ معدة للإطلاق في محيط مخيم للاجئين الفلسطينيين

صدى البلد

أعلن الجيش اللبناني عثوره على 3 صواريخ كانت معدة للإطلاق في جنوب البلاد، وذلك بعد ساعات على إطلاق 3 صواريخ من المنطقة باتجاه إسرائيل.

وقالت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" إن وحداتها عثرت على 3 صواريخ في محيط مخيم الرشيدية (لللاجئين الفلسطينيين) في منطقة صور.

وكان الجيش قد انتشر في المنطقة ليل أمس إثر الإعلان عن إطلاق الصواريخ، فيما تضاربت المعلومات حول الجهة التي أطلقتها بين حزب الله أو الفصائل الفلسطينية في لبنان.

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ونفى مقربون لحزب الله في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية علاقة المليشيا الموالية لإيران بإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل فيما نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر أمنية قولها إن جهاز الأمن الفلسطيني في مخيم الرشيدية ألقى القبض على منفذي إطلاق الصواريخ من البساتين القريبة للمخيم وتم تسليمهم لمخابرات الجيش اللبناني.

لكن مصادر عسكرية نفت فى تصريحات صحفية هذه المعلومات مؤكدة أنه لم يتم توقيف الفاعلين مشيرة إلى أنه سيتم تفجير الصواريخ التي تم العثور عليها صباح اليوم في منطقة الناقورة الحدودية جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان صوب شمال إسرائيل اليوم الخميس، لكنها سقطت في البحر المتوسط دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين.

وليست هذه المرة الأولى التي يطلق فيها مجهولون صواريخ باتجاه إسرائيل من بساتين في جنوب لبنان. ففي أغسطس 2014، إذ أطلقت صواريخ مماثلة لمرات عدة من المنطقة ذاتها على وقع تصعيد إسرائيلي على قطاع غزة، وعادة ما توجّه أصابع الاتهام إلى فصائل فلسطينية بالوقوف خلفها.

 

لبنان إسرائيل صواريخ الجيش اللبناني حزب الله قطاع غزة فلسطين

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