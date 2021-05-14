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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

استرازينكا وجونسون آند جونسون

أسباب حدوث جلطات دموية لمتلقي لقاح فيروس كورونا

اسباب حدوث جلطات
اسباب حدوث جلطات دموية لمتلقي لقاح فيروس كورونا

ظهرت أثارا جانبية خطيرة لمن تلقوا لقاح أسترازينكا وجونسون آند جونسون ضد فيروس كورونا، وتمثلت في حدوث جلطات دموية نادرة ولكنها مميتة، وهو ما أثار خوف وقلق من الحصول على هذا اللقاح وجعهلم يترددون في أخذه.

 

اسباب حدوث جلطات دموية لمتلقي لقاح فيروس كورونا

 

ووجد الباحث الألماني الدكتور أندرياس جرينشر، أن المادة الكيميائية الموجودة في لقاح "أسترازينكا" ضد فيروس كورونا تؤدي إلى تفاعل مناعي ينتج تلك الآثار الجانبية النادرة التي سجلت لدى قلة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

 

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وأوضح جريتشو، أن مادة حافظة في لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 التابع لشركة "أسترازينيكا" قد تؤدي إلى رد فعل مفرط نادر من الجهاز المناعي يسبب جلطات دموية، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
 

اسباب حدوث جلطات دموية لمتلقي لقاح فيروس كورونا


وحدد البروفيسور الألماني وفريقه أكثر من 1000 بروتين في لقاح أسترازينكا المشتق من الخلايا البشرية، بالإضافة إلى مادة حافظة تُعرف باسم حمض الإيثيلين ديامينيتراسيتيك، أو EDTA قد تؤدي إلى رد فعل مناعي مفرط عن طريق تكوين كتل باستخدام الصفائح الدموية في مجرى الدم.

وأوضح جريتشو، أنه يمكن للالتهاب الناجم عن لقاح فيروس كورونا إضافة إلى مركبات PF4، أن يخدع الجهاز المناعي بالاعتقاد بأن الجسم قد أصيب بالبكتيريا، ما يؤدي إلى آلية دفاعية قديمة تخرج عن نطاق السيطرة وتتسبب في التجلط والنزيف.

من جهته، قال البروفيسور جون كيلتون من جامعة ماكماستر في كندا، الذي تدير مجموعته مختبراً مرجعياً لفحص المرضى الذين يعانون من أعراض تخثر الدم بعد التطعيم باللقاح فيروس كورونا، إن المختبر كرر بعضاً من أبحاث جرينشر وأكد النتائج التي توصل إليها.

ويعتقد بعض العلماء أن الفيروسات نفسها يمكن أن تلعب دوراً في إثارة الحالة لأنها مرتبطة بتخثر وجلطات الدم. ويتكهن آخرون أن الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا يمكن أن يكون لديهم استعداد وراثي، أو أن أجهزتهم المناعية قد طورت سابقاً الجسم المضاد المسبب للمشاكل.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في أيريل الماضي، أن الصلة بين لقاح أسترازينيكا المضاد ضد فيروس كورونا وظهور شكل نادر من الجلطات الدموية هو أمر "ممكن ولكنه غير مؤكد".

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