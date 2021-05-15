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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب ثالث أيام عيد الفطر 15-5-2021

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب في مصر، استقرارا خلال ختام تعاملات اليوم السبت ، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، 15-5-2021 بالتزامن مع زيادة طفيفة جدا في الإقبال بحسب أحد محلات الصاغة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاءت الأسعار كالآتي:
عيار 18 سجل 675 جنيها للجرام الواحد

عيار 21 سجل 788 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 900.75 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 6304 جنيهات

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.62 جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.65 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.64 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (كريدى اجريكول ، المصرى للتنمية الصادرات ، الاهلى المتحد، البركة ،المصرى الخليجى ،بلوم، التعمير و الاسكان،عودة،قطر الوطنى،العربى الافريقى الدولى ،المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،المصرف العربى الدولى،اتش اس بى سى HSBC) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك(الكويت الوطنى NBK، المصرف العربى الدولى، الاسكندرية )نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك(مصر، الاهلى، المصرف المتحد ،التجارى الدولى CIB، فيصل الإسلامى،العقارى المصرى العربى،مصر ايران للتنمية،قناة السويس )نحو 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه

وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.


واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

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