مواصفات كاديلاك بلاكوينج 2022

CADILLAC BLACKWING

قامت مؤخرا شركة كاديلاك بطرح بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022, الجديدة كليًا، والتي ستأتي بنفس المحرك V6 تيربو سعة 3600 سي سي،بعد طرح السيارة كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT5 V 2022.

وقامت كاديلاك بعمل تغييرات في بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022 ابرزها إضافة نظام برمجي جديد للتحكم في المحرك وتحسين تدفق الهواء بـ 39% ، لرفع قوة المحرك إلى 479 حصان وعزم الدوران إلى 603 نيوتن متر .

وتتسارع السيارة كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022 من الصفر وحتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.8 ثانية و تصل سرعتها القصوي حتي 304 كيلو متر في الساعة .

وستتوفر السيارة كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022 بناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 10 سرعات ونظام تعليق أكثر ثباتًا، مع تحديث نظام الدفع الخلفي للسيارة لتحسين سرعة الاستجابة والتحكم والقيادة بشكل عام.

كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022 بها العديد من المزايا الداخلية , مثل مقود رياضي جلدي جديد ومقاعد رياضية أمامية بـ 18 وضعية مختلفة وإمكانية التدفئة والتهوية، وزخرفات من ألياف الكربون ونظام سمعي AKG بـ 14 مكبر صوت وشاشة معلومات ترفيهية 8 إنش بتطبيقات أندرويد