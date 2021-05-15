عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

CADILLAC BLACKWING

مواصفات كاديلاك بلاكوينج 2022

كاديلاك بلاكوينج
كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 20

قامت مؤخرا شركة كاديلاك بطرح بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022, الجديدة كليًا، والتي ستأتي بنفس المحرك V6 تيربو سعة 3600 سي سي،بعد طرح السيارة كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT5 V 2022.

 

وقامت كاديلاك بعمل تغييرات في بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022 ابرزها إضافة نظام برمجي جديد للتحكم في المحرك وتحسين تدفق الهواء بـ 39% ، لرفع قوة المحرك إلى 479 حصان وعزم الدوران إلى 603 نيوتن متر .

 

وتتسارع السيارة كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022 من الصفر وحتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.8 ثانية و تصل سرعتها القصوي حتي 304 كيلو متر في الساعة .

 

وستتوفر السيارة كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022 بناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 10 سرعات ونظام تعليق أكثر ثباتًا، مع تحديث نظام الدفع الخلفي للسيارة لتحسين سرعة الاستجابة والتحكم والقيادة بشكل عام.

 

كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022  بها العديد من المزايا الداخلية , مثل مقود رياضي جلدي جديد ومقاعد رياضية أمامية بـ 18 وضعية مختلفة وإمكانية التدفئة والتهوية، وزخرفات من ألياف الكربون ونظام سمعي AKG بـ 14 مكبر صوت وشاشة معلومات ترفيهية 8 إنش بتطبيقات أندرويد

كاديلاك اخبار السيارات أسعار السيارات سيارات فارهة

موضوعات متعلقة

سيارة فيراري في مزاد مرتقب قريبا في مصر

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

ترشيحاتنا

الحدائق والمتنزهات خاوية بسبب كورونا والفرحة لم تكتمل بالوادي الجديد.. شاهد

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منطقة أبراج الشيخ زايد في غزة

السفير الفلسطيني يشكر مصر لفتح مستشفياتها أمام جرحى العدوان الاسرائيلي

بايدن يلغي قرار ترامب حول تعليق دخول المهاجرين بدون تأمين طبي

حورية فرغلي تكشف عن عمرها الحقيقي وتفاصيل قصة الحب الوحيدة التي عاشتها

طوره محمد بن سلمان.. حكاية مسجد الجوف بالسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

مستشفى نجع حمادي يستقبل جثتين من ضحايا الاشتباكات المسلحة بقرية حمرادوم

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

حورية فرغلي تكشف عن عمرها الحقيقي وتفاصيل قصة الحب الوحيدة التي عاشتها

غزة تشتعل.. قصف عنيف متبادل بين حماس وإسرائيل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

أول معلومات عن هيونداي سوناتا وباليسيد فيس ليفت .. صور

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ